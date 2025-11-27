'Los Juegos del Hambre' quiso valerse de los pastos verdes de Asturias para su rodaje. Con lo que no contaron fue con este terrible agosto

Hace unos días el tráiler de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' fue de récord para Lionsgate, alcanzando 109 millones de visionados en las primeras 24 horas. La esperada nueva película de la saga nos emplaza diez años más tarde de la entrega anterior, y nos permitirá seguir a un joven Haymitch enfrentándose a los 50º juegos.

Es también una película con sabor español o al menos, todo lo que ha podido ser. Entre las localizaciones de su rodaje se encuentra Asturias, concretamente el municipio de Somiedo, cuyo Valle del Lago da vida a un lugar descrito en la historia original como un sitio precioso y un verdadero paraje verde. Desde luego es una descripción que la región cumple con creces, y la confianza en ella era plena tanto desde Somiedo como del estudio.

Como cuenta el tiktoker y divulgador Sowick, en una lástima que de todos los momentos posibles del año la producción decidiese rodar en agosto, época en la que el verde prometido… es más bien amarillento y muy deslucido. En redes algunos fans se mostraban cínicos con la elección de la localización cuando aparecieron las primeras imágenes del rodaje, esperando que ese no fuese el resultado final.

¿La solución para devolver el color? A la vez práctica y tecnológica. El interior del círculo en el que comienzan los juegos se rellenó con césped artificial para compensar el real, mientras que fuera del círculo tocó aplicar CGI por un tubo, en planos como el que puede verse desde el mismo tráiler. Es un caso del equipo de efectos especiales salvando los muebles por culpa de una mala planificación de producción. Al menos la geografía de Somiedo es igualmente imponente, y el resultado es mejor que si se hubiese rodado por completo en estudio.

Que no tuviese el look que esperaban fue el menor de los problemas. En agosto también se reportó que el rodaje había tenido que detenerse durante 24 horas por los incendios forestales que en aquel momento habían afectado a 4.000 hectáreas en el Principado. Desde la producción ofrecieron sus propios medios para echar una mano, aportando dos camiones de bomberos y seis operativos que estaban presentes en el equipo en caso de emergencias.

