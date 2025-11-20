Impresionante tráiler de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. El nuevo regreso a Panem promete ser más mortal que nunca

Lionsgate va a seguir exprimiendo el universo de 'Los juegos del hambre' hasta que ya no tenga nada más contar. Por suerte, eso no supone que 'Amanecer en la cosecha' pinte mal, pues al fin podemos ver el tráiler de la película que presenta a Joseph Zada como una versión joven de Haymitch, el personaje inmortalizado por Woody Harrelson.

La historia de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' tiene lugar 24 años antes que la primera película protagonizada por la Katniss de Jennifer Lawrence. Eso supone que tiene lugar durante la 50ª edición de esta competición mortal, por lo que cada distrito de Panem tiene que enviar a dos participantes...

Muchos personajes conocidos

Otro de los atractivos de la película es que también veremos a versiones más jóvenes de otros viejos conocidos de este universo. Por ejemplo, Elle Fanning será Effie Trinket, a quien hasta ahora conocíamos con el rostro Elizabeth Banks. Además, Ralph Fiennes será el presidente Coriolanus Snow, papel interpretado previamente tanto por Donald Sutherland como por Tom Blyth en 'Balada de pájaros cantores y serpientes'. Y no me olvido tampoco de Kieran Culkin como Caesar Flickerman, el inusual presentador televisivo interpretado anteriormente por Stanley Tucci.

Detrás de las cámaras volvemos a tener a Francis Lawrence, director de todas las entregas de la saga con la excepción de 'Los juegos del hambre', que fue firmada por Gary Ross. Por su parte, el guion corre a cargo de Billy Ray, cuya única experiencia previa en esta franquicia fue justo en la primera entrega.

El estreno exclusivo en cines de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' está previsto para el 20 de noviembre de 2026, justo dentro de un año. Luego habrá que ver si Suzanne Collins quiere escribir alguna otra novela que Lionsgate pueda llevar a la gran pantalla...

