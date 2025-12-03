Si pruebas a escribir este galimatías en Google los resultados muestran a Tom Cruise. La culpa la tiene tu teclado

El buscador de Google está lleno de pequeñas curiosidades que pasan desapercibidas por la mayoría de usuarios. Hay decenas de easter eggs, atajos y trucos ocultos para aquellos que saben encontrarlos, y algunos parecen de primeras inexplicables.

Aquí va un descubrimiento particularmente raro. Prueba a introducir la secuencia de carácteres aparentemente sinsentido de "xnazmfnwm" y te sorprenderá encontrarte con Tom Cruise. No es el único resultado similar que se obtiene. El galimatías aún más largo "fpdhskfmehelzkvmfldh" da como resultado Leonardo DiCaprio, y "dnlshskfkdlej" da Winona Ryder.

Todas estas pruebas las hacía el youtuber Shloop, junto con la divertida explicación de por qué. Quizás has notado el patrón en esos resultados de que todos te llevan a páginas coreanas. Sin embargo, no hay que saber de coreano para darse cuenta también que estas combinaciones de letras no representan ninguna palabra en coreano… o al menos, no directamente.

Se trata de una particularidad del teclado QWERTY que a día de hoy es el teclado estándar que usamos todos. Teclados específicos internacionales, como el coreano, suelen tener también una base en el QWERTY en el modo en el que distribuyen los caracteres en las teclas. Resulta también que el coreano es un idioma fonético, lo que hace que cualquier palabra en cualquier idioma pueda representarse con sus caracteres. Así, si usando un teclado coreano pulsas las teclas equivalentes a "xnazmfnwm" en el teclado latino, estarías escribiendo Tom Cruise fonéticamente en coreano. De hecho, en la corrección que hace Google a nuestra búsqueda vemos que nos la ha leído como "톰 크루즈", la traslación fonética correcta.

¿Y pasa solo con el coreano? No. El youtuber también demuestra que ocurre con otros idiomas como el taiwanés o incluso al revés, de coreano a inglés. Si escribimos "ㅏㄷ우ㅕ ㄱㄷㄷㅍㄷㄴ" en Google, no estaremos escribiendo ninguna palabra con sentido en coreano, pero nos saldrá igualmente Keanu Reeves, ya que hemos pulsado los caracteres en la posición exacta que tienen en el teclado latino.

Esta es, además, una particularidad del funcionamiento interno de Google y solo Google. Para globalizar a su audiencia y tratar de dar siempre el resultado más relevante para la búsqueda, elige cambiar "al vuelo" entre diferentes tipos de teclado y priorizar el resultado con más sentido independientemente del idioma. La búsqueda en otros navegadores como Microsoft Edge o Brave no da esos mismos resultados, con la sucesión de carácteres dando resultados no relacionados.

