Martin Scorsese expulsando a Cristiano Ronaldo de un biopic sobre el Christian Grey original. Una fantasía de bulo que merece su propia película

Internet es oscuro y alberga horrores. A veces es difícil discernir cuánto de realidad hay en las historias que circulan por la red, algunas tan locas como que Martin Scorsese, supuestamente, echó a Cristiano Ronaldo de una película sobre la vida de un hombre que aseguraba ser el Christian Grey original en el que se basó la saga 'Cincuenta sombras de Grey'. .

Cincuenta sombras de un manipulador

Corría el año 2015 cuando numerosos medios (como El País, El Confidencial, El periódico, Infobae, Hoy, Mundo Deportivo o Sport, entre muchos otros) se hicieron eco de una historia sobre Ronaldo y su debut en el cine de la mano de Scorsese. Sería en 'El manipulador', una película que, según afirmaban, giraría en torno al empresario Alessandro Proto.

Alessandro Proto

En el proyecto también iban a participar la modelo Alessandra Ambrosio, con la que el exfutbolista del Real Madrid tenía entre manos "un proyecto secreto", y el actor Channing Tatum, que daría vida al protagonista. El culebrón se complicó cuando anunciaron que Ronaldo había sido expulsado de la película.

Según estos portales de noticias, fue el propio Alessandro Proto el que vetó al deportista, alegando que era "demasiado divo" y "no le quería en una película sobre su vida"; según decía, Scorsese "estaba de acuerdo con él". Además, se dijo que Ronaldo sería indemnizado con 20 millones de euros por no aparecer finalmente en este supuesto biopic.

Pese a las declaraciones y los datos concretos, más adelante los representantes de Ronaldo negaron su implicación en dicho proyecto y denunciaron al responsable de difundir información falsa sobre él: ni más ni menos que el propio Alessandro Proto.

Según declaró a posteriori el propio Proto, comenzó a difundir bulos sobre personalidades públicas en 2009, cuando se interesó por la propiedad de George Clooney en el Lago de Como. Siguió utilizando esta práctica, implicando a estrellas como David Beckham o Madonna, lo que le permitió ganar millones en la compraventa de mansiones hasta que le pillaron; fue condenado a tres años de prisión por manipulación del mercado financiero.

Posteriormente, el falso Christian Grey pasó un tiempo de arresto domiciliario, momento en el que urdió su siguiente gran artimaña: filtrar la mentira de un biopic sobre su vida involucrando a gente famosa.

"Estaba arrestado y me aburría, entonces pensé en qué hacer", declaró Proto. "Elegí al mejor director del mundo y a los actores más punteros; fue una locura, iba añadiendo artistas poco a poco, grandes celebridades (Channing Tatum, Alessandra Ambrosio e incluso George Clooney para un cameo), nadie se preguntaba nada, fue alucinante".

"No me consigo explicar cómo fue posible llegar tan lejos. No creo que sea tan inteligente; probablemente el sistema de la información tiene grandes grietas y yo las he aprovechado. No hubo verificaciones, ni controles de ningún tipo, nadie me preguntó nada."

No sabemos si alucinante pero desde luego fue un rumor gracioso. Quizá es que todos teníamos mucha curiosidad por saber cómo sería una película sobre la vida de este personaje, con Scorsese, Ronaldo y Tatum al frente.

