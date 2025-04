El arriesgado giro de 'Aída y vuelta', que transformará la secuela en algo nunca visto en la mítica serie española

Hay cierta expectación por 'Aída y vuelta', la secuela de la mítica serie española que llegará como película y ya se encuentra en un estado de producción muy avanzado. Sobre este proyecto, se ha desvelado finalmente que "no será otro capítulo de la serie" y tendrá un giro hacia la metaficción.

"Espero que opte a los Goya"

Ya se anunció que 'Aída' iba a volver (ahora sí que sí) como película en 'Aída y vuelta', con la mayor parte de su reparto original involucrado: Carmen Machi, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Canco Rodríguez, Melani Olivares, Secun de la Rosa, Pepa Rus, Óscar Reyes, Marisol Ayuso, Mariano Peña, David Castillo y Adrián Gordillo.

"La película mantiene algunas cosas, como el tono y el humor, pero tiene una narrativa cinematográfica que la pone en otro lugar diferente. Es una película para el gran público y que no es un capítulo de la serie" ha declarado Laura Fernández, CEO de The Mediapro Studio.

Producida por Telecinco Cinema y Globomedia, y dirigida por Paco León (que también estará en el reparto), este ha dado un adelanto clave sobre el argumento de la película secuela, la metaficción:

"Hasta ahora se ha mantenido en secreto, pero la película va sobre el rodaje de un capítulo de la serie, donde las tramas están tanto dentro de la ficción como nosotros los actores viviendo el rodaje. Aunque es algo arriesgado, también es algo conocido. Mis primeras películas con mi madre también tenían ese punto de realidad y ficción. Este guion complicadísimo significa un déjà vu colectivo de todos. Todos tenemos una relación complicada con la serie porque nos ha superado en algún momento. De eso también va la película".

León asegura de que la cinta "también está dirigida a la gente a la que no le gusta la serie" y tratará temas como "los límites del humor y la fama". Reconoce que hay presión, pero tiene muchas esperanzas puestas en la película: "No me gustaría decepcionarme ni a mí ni al grupo. Me encantaría que la película le gustara a mis compañeros más que al público".

Pese a algunas ausencias como la de Ana Polvorosa, Machi tenía claro que no podía faltar a este proyecto, aunque ha influido bastante el hecho de que León fuera el director: "Que 'Aída' vaya a los cines me parece tan mágico que espero que opte a los Goya".

