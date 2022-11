HBO Max empieza a rodar 'Dune: The Sisterhood', una precuela que pisará Arrakis mucho antes de lo que vimos en la película de Denis Villeneuve

Para el Hollywood de 2022, todo es franquiciable. Y si no es franquiciable, no interesa. Desde el 'The Batman' de Matt Reeves hasta cualquier película de Pixar, no hay nada que no pueda convertirse en una serie dirigida al streaming. La última en caer es 'Dune', que estrenará su precuela en HBO Max, 'The sisterhood', aunque aún sin fecha de estreno en el horizonte.

Hace mucho, mucho tiempo...

'The sisterhood' tendra lugar 10000 años antes de 'Dune' y se centrará en las hermanas Harkonnen, que luchan contra las amenazas que hacen peligrar a la humanidad. Además, la serie nos contará los orígenes de las Bene Gesserit, la orden de mujeres poderosas con habilidades sobrenaturales que ya conocimos en la película.

Para esta precuela vuelve uno de los guionistas originales, Jon Spaihts, que dirigirá a un elenco increíble encabezado por la doblemente nominada al Óscar Emily Watson, que estará rodeada del talento de Shirley Henderson ('Trainspotting', 'Mira cómo corren'), Travis Fimmel ('Vikingos') o Indira Varma ('Juego de tronos', 'Obi-Wan Kenobi') entre muchos otros.

Cabe recordar que 'Dune: parte 2' se estrenará el 3 de noviembre de 2023 dirigida de nuevo por Denis Villeneuve, que ya ha dicho que si fuera por él, haría una tercera parte titulada 'Dune Messiah'. Vamos, que la saga está más viva que nunca y sin gusanos de arena a la vista.