El spin-off de 'Daría' convierte a Jodie en una becaria de la generación Z y pasa de serie a película

Hace veinte años que terminó 'Daría' pero sigue estando en los corazones de muchos amantes de la animación. MTV, que quizá está sobrevalorando la popularidad de la serie en 2022, ha decidido apostar por un universo compartido Daría con múltiples spin-offs, series y películas. La primera en salir a la palestra será 'Jodie', que se anunció como serie para Comedy Central pero finalmente será una película cuyo destino aún no se ha confirmado, aunque por su idiosincrasia es inevitable pensar en Paramount+.

El retorno de Porculio

Aunque 'Jodie' sea un spin-off de 'Daría', no hay que olvidar que originalmente esta fue un spin-off de 'Beavis y Butthead', que, por cierto, ahora también tendrán una segunda película, 'Beavis & Butthead do the universe', en Paramount+. Al estilo de lo que el servicio de streaming está haciendo con 'South Park', MTV quiere convertirse en productor de películas originales. Veremos.

Se trataba un personaje más bien secundario, así que quizá no la tengas en mente, pero Jodie Landon era una de las pocas amigas reales de Daría y presidenta de la clase en el Instituto Lawndale. En la película no habrá crecido a ritmo natural: el personaje saltará de la generación X a la Z y será una becaria en Firstfinity, una empresa de tecnología. Tracee Ellis Ross ('Black-ish') pondrá la voz a la protagonista, pero no será la única conocida.

Pamela Adlon ('Better things') o William Jackson Harper ('The good place') acompañarán a Tracee Ellis Ross en una película que originalmente se llamaba 'Jodie y Daría', pero en la que parece que la segunda parte se ha caído de la ecuación. Puede que os preguntéis si esto significa que la llegada de SkyShowtime hará que tengamos 'Daría' y 'Beavis y Butthead' disponibles... pero si tuviera que apostar, diría que no es una de las prioridades. Excuse me!