'Wicked': primer vistazo a Ariana Grande y Cynthia Erivo como las brujas de 'El mago de Oz' en la adaptación del mítico musical de Broadway

Como suele ocurrir con todo buen fenómeno ajeno al mundo audiovisual que se precie, la adaptación del ya mítico musical 'Wicked' a la gran pantalla es un proyecto que lleva alargándose mucho, mucho tiempo. Ya han transcurrido doce años desde que se anunció su salto al medio catódico en una miniserie para ABC y ocho desde que trascendió que Stephen Daldry dirigiría su versión cinematográfica.

Cosas de brujas

Ambas propuestas cayeron en saco roto pero, finalmente, en febrero de 2021 John M. Chu se subió a bordo de una traslación de la obra de Stephen Schwartz al cine cuya primera parte está cada vez más cerca. Y qué mejor forma de celebrar su futuro estreno que con un primer vistazo a sus estrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande caracterizadas como las brujas Elphaba y Glinda.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Chu, responsable de 'Crazy Rich Asians', ha compartido un par de instantáneas —algo oscuras, eso sí— a las que acompaña el texto "No te contaron toda la historia. ¿Qué ocurre cuando te desvías del camino de baldosas amarillas?" y el aviso de que el largometraje está actualmente en proceso de rodaje.

'Wicked', basada en el que ya es el cuarto musical más longevo de la historia de Broadway, basado a su vez en la novela 'Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West' de Gregory Maguire, funciona como precuela de 'El mago de Oz' y narra los eventos ocurridos antes de la llegada de Dorothy, centrándose en la amistad que unía a Elphaba y Glinda, la Bruja mala del Oeste y Glinda, la Bruja buena del Sur.

Junto a las mencionadas Erivo y Grande, el reparto de la película incluye nombres como los de Michelle Yeoh, Ethan Slater, Jeff Goldblum y Jonathan Bailey. Para poder disfrutar de sus dotes interpretativas y sus cuerdas vocales tendremos que esperar al 27 de noviembre de 2024, fecha en la que se estrenará la primera parte. Por su parte, la segunda entrega llegará el 25 de diciembre de 2025.

Yo, mientras tanto, seguiré esperando a que algún estudio tenga las agallas suficientes para animarse a adaptar esa maravilla titulada 'The Book of Mormon' de Trey Parker, Robert Lopez y Matt Stone.

