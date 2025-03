Los fans de 'Harry Potter' pueden hacer magia por los parques Universal gracias a su propia varita mágica. Hay que pagarla aparte, claro

Aunque la gran jugada de Universal este año aún está por llegar con la inauguración de Universal Epic Universe en mayo, esto no ha hecho que la compañía frene el resto de sus planes con los otros parques. Recientemente Universal Orlando ha introducido la nueva versión de sus varitas mágicas, alegrándole el día a toda una generación de Potterheads que ahora pueden estar más cerca de cumplir su fantasía favorita.

Introducidas en 2014, la primera generación de varitas permitía añadir un grado de inmersión a los ya de por sí tematizados espacios de Universal Orlando. En su recreación del Callejón Diagón, los visitantes podían usar sus varitas para activar hechizos en lugares concretos. Esta segunda generación viene con la intención de añadir algo más de interacción, además de ser otra bonita pieza de merchandising (que cuesta, eso sí, nada menos que 85 dólares) son sus nuevas opciones las que la desmarcan del modelo anterior.

La nueva magia pasa por descargar una app. Los visitantes que adquieran estas varitas en el parque pueden conectarlas al móvil con una aplicación propietaria para desbloquear todo su potencial. Ahí pueden encontrarse con un nuevo sistema de quests que añaden un propósito mayor que simplemente hacer hechizos en localizaciones concretas. La app añade otros usos como poder rellenar nuestro perfil con las clásicas casas o una tabla de ranking en la que comparar los puntos con otros.

Cabe aclarar que el funcionamiento de estas varitas es independiente de su adquisición como producto de merchandising. Similar a como funciona adquirir tu propia espada láser en Disneyland, aquí se paga tanto por la experiencia de usarlo como por quedártelo. Una vez compradas pueden usarse en los parques cuantas veces queramos, también en Epic Universe, ya que el nuevo parque tendrá sus propios espacios interactivos en los que probar la simulación.

Aunque el precio puede espantar a los que no son tan fans, comparativamente es una propuesta bastante más barata que la competencia. Hacer tu propia espada láser en Disneyland son 250 dólares, aunque es debatible que la experiencia es gran parte del precio (visitas un mercado galáctico para elegir las piezas antes de hacerla en el taller) y que el producto final es más complejo si bien también menos interactivo dentro del parque.

Para los que la tienen, la respuesta de si merece la pena o no suele ser un sí bastante rotundo. Los matices llegan al decidir entre las varitas de primera generación o las recientemente introducidas de segunda generación. A la incorporación de la app se le suman interacciones exclusivas en algunas localizaciones, pero también hay reportes de visitantes decepcionados con que el funcionamiento no se haya mejorado apenas, creando situaciones raras en las que el aparato no reaccionaba como se esperaba y tenían que volver a la cola.

Imágenes: VincentVision (Youtube)

En Espinof | Disney se prepara para "turbo-cargar" sus parques frente a la llegada de la competencia. Tienen más proyectos que nunca en su historia

En Espinof | Universal Epic Universe se la puede jugar mucho introduciendo una nueva controvertida práctica de los parques temáticos: las colas virtuales