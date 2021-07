"Ya no puedes ver 'Ejército de los muertos', ha pasado de moda". Alberto Fernández ('Los últimos días del terror de videoclub')

Escritor, productor, realizador, empresario. El madrileño Alberto Fernández presentaba hace unas semanas 'Los últimos días del terror de videoclub', un libro en forma de catálogo de fondo de armario donde organiza en distintas estanterías y género el irrepetible legado de aquellos días de felicidad e intercambio de cintas.

Apocalipsis VHS

Mientras ultima la postproducción de su primer largometraje como productor, 'The Nanny's Night', dirigida por Igna L. Vacas, codirector de la sala de cine Artistic Metropol en Madrid, charlamos un rato sobre su libro y sobre el cambio de paradigma en el consumo del género.

Kiko Vega (KV): El libro tiene un target muy determinado, pero crees que la nueva generación, la que no ha conocido un videoclub, puede llegar a interesarse por ese mundo?

Alberto Fernández (AF): Sí, yo creo que aunque se trate de un libro generacional está abierto para las siguientes. Aunque no se criaron con los lanzamientos a vídeo sí lo están haciendo con los directos a streaming. Una de las películas más esperadas en estos últimos años ha sido 'Sharknado'. Esa peli lo habría reventado en las tiendas. Luego llegó Netflix con sus originales, que son carne de videoclub. Por supuesto que esa nueva gente se verá reflejada en el libro. Aunque no tengan que esperar tanto como a veces esperamos nosotros en el videoclub. Dentro de lo que cabe, la última peli de Zack Snyder no deja de ser un estreno de esos.

KV: ¿Artistic Metropol viene un poco a saciar tu sed de videoclub aunque juegue en una liga muy diferente?

AF: Totalmente. Empecé a ir al Metropol en 2012, cuando el videoclub de mi barrio estaba a punto de cerrar. Pasaba horas allí. Por eso empecé a ir a la sala, para saciar ese apetito. Las mejores conversaciones que recuerdo sobre cine las tuve en un videoclub y empecé a tener las nuevas en la sala. Las ganas de hacer cosas llegaron con mi entrada a la sala, como la película que estamos produciendo.

KV: En el libro aparecen películas como 'La Criatura' o casi clásicos como 'Feast' que ya casi no se encuentran en formato físico. ¿Qué va a pasar con las películas, eres pesimista?

AF: Antes de escribir el libro, mientras recopilaba material, pasé por La Metralleta. Había muchísimas, pero ya son muchas las que solo están a la venta por coleccionistas privados. Yo he vendido parte de mi colección, pero creo que sí, que se tiende a perder el formato físico. Estas tiendas de segunda mano son el último reducto. La gente seguirá con su colección digital. El coleccionismo seguirá, pero cada vez será menos notorio.

KV: Incluís un peliculón de Stuart Gordon como 'King of the Ants' en el capítulo dedicado a The Asylum: ¿tuviste dudas al respecto? Está a años luz de cualquier otra peli del estudio.

AF: No, porque era para explicarle a la gente que esa compañía tenía muy buenas intenciones en su origen. Que Asylum pudiera hacer una película así y luego destruyesen los blockbusters... eso es fascinante. Pero la gente no conoce esas películas buenas. Pese a quien pese, The Asylum era una buena idea, pero por desgracia descubrieron que lo lucrativo estaba en las películas de imitación. Sacaron un Hobbit, un Pacific Rim, un Transformers... unos atentados cojonudos. Pero mira, están dando trabajo a algunas viejas glorias.

KV: Adam Green, Fabrice Du Welz, Michael Dougherty… la verdad es que menuda morriña me está entrando. Muchos descubrimos esa 'Calvario' en el videoclub. ¿Cuál crees o cuál recuerdas como la última grande en ser descubierta en esas estanterías?

AF: Son varias, por eso les dedico el último capítulo del libro. ¿Qué hace una peli como tú en un sitio como este? 'El aprendiz de Satanás' me parece una peli perfecta. 'Truco o trato' también, que estaba pensada para salas. 'Calvario' no nos llegó porque 'Alta tensión' no había sido un éxito. 'Km. 666 II: Camino sangriento' es muy buena. Es mejor que la primera y fue para videoclub después de una película original que estuvo en salas. 'Colinas sangrientas' era un slasher súper reivindicable.

KV: Incluso películas como 'Abominable' tenían un cartel de Drew Struzan. Quien diga que las películas del videoclub no entraban por los ojos, miente. Eso también se ha perdido. ¿Cuál es el último póster de cine que te ha hecho decir "arrea"?

AF: 'Abominable', sin duda. Es 'La ventana indiscreta' con un sasquatch y no es especialmente redonda, pero tiene un cartel alucinante. El de 'King of the Ants' también me vuelve loco.

KV: ¿Crees que es comparable el terror de los días de videoclub al del terror en los días de streaming?

AF: Les queda mucho camino todavía. Aún no existe esa película icónica actual del streaming. Hay mucha novedad, un estreno constante, pero precisamente por esa inmediatez se nos van pasando muchos títulos. Aún no he visto la última de Alexandre Aja en Netflix, por ejemplo. Ahora mismo ya no puedes ver 'Ejército de los muertos', ya ha pasado de moda.

KV: Y ahora estáis con una peli de género. ¿También es de videoclub?

AF: ¡Por qué no! 'The Nanny's Night' la dirige mi socio Ignacio López y la producimos Artistic Films y Panic in Frames y habla sobre una niñera que va a cuidar de una niña de padres un poco especiales. Tenemos a Diana Peñalver, que es algo que me hace muchísima ilusión.

KV: ¿Cómo ha sido la experiencia?

AF: Ha sido una aventura muy guay. Nos está encantando el proceso y estamos muy contentos con el resultado. La gente ha sido maravillosa y el rodaje ha sido mucho más llevadero de lo esperado. Todo el mundo ha trabajado de manera increíble y el resultado se ve. Hemos visto unos primeros montajes y tengo muchas ganas de que el mundo también la vea. Diremos algo pronto.

'Los últimos días del terror de videoclub' está disponible en Editorial Guante Blanco.