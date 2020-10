5000 pesetas por un VHS regrabado: cuando los catálogos fotocopiados de videocasette eran la única vía de conseguir cine extraño

En la defensa de ver cine en partes de nuestro compañero John Tones hay una mención a los tiempos en los que no había reproductores de DVD o Blu-ray para todas las regiones ni torrent, y los fans del cine de género solo podían encontrar ultra rarezas en el mundo prohibido de los distribuidores del mercado gris de VHS.

Tones recuerda una época en la que los catálogos en papel como Video Search of Miami eran imprescindibles:

"los aficionados al cine extraño vivíamos de pagar fortunas para intercambiar con coleccionistas de la otra punta del mundo copias de sexta generación de clásicos del infragore picante o películas de ninjas procedentes de países que el derecho internacional no había reconocido, con el formato hecho trizas y dobladas al tailandés. Claro que nos habría gustado recibir ediciones prístinas de las mayores rarezas, pero si las palabras Video Search of Miami o Psychotronic Encyclopedia te resultan familiares, sabrás que la calidad técnica es secundaria: a veces lo importante es ver la película, no importan las condiciones".