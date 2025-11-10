En 4 días volvemos al universo de una de las mejores comedias de la historia. Un falso documental que recupera lo vivido en Dunder Mifflin

Para mí es, sin duda alguna, una de las series que más espero de este 2025 en sus últimas semanas. Y es que por fin llega a España, a través de SkyShowtime, el esperado spin-off de una de las mejores comedias de la historia. Ambientado en el mismo mundo que viven los oficinistas de Dunder Mifflin en Scranton, este mismo viernes 14 llega 'The Paper'.

De esta manera, tenemos el regreso vía spin-off de una de las mejores comedias de la historia 'The Office', en su versión estadounidense. En esta ocasión tenemos un pequeño giro: en vez de una serie derivada protagonizada por alguno de los personajes que nos divirtieron durante una década (aunque ya os adelanto que alguno aparece aquí), la premisa es que el mismo equipo documental que documentó el día a día de Dunder Mifflin quiere hacer un nuevo documental.

Periódico empapelado

'The Paper' nos lleva, por tanto, a la redacción de un periódico local de poca monta que busca volver a sus nuevos tiempos gracias a un grupo de periodistas voluntarios liderados por un idealista editor jefe, encarnado por Domhnall Gleeson.

Junto a Gleeson, el reparto de la serie cuenta con Sabrina Impacciatore y Chelsea Frei en el reparto principal. Además, tenemos la presencia de Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Núñez (que vuelve a interpretar a Oscar) junto a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan, entre otros.

Greg Daniels, el responsable de la 'The Office' estadounidense es el máximo responsable de este spin-off lo que ya arroja un halo de confianza. De hecho, las críticas (se estrenó en septiembre en Estados Unidos) son bastante positivas. Si bien reconocen que la sombra de la serie original es bastante alargada, 'The Paper' funciona bastante bien. Por cierto, está ya renovada por una temporada 2.

