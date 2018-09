Así han sido las películas del verano 2018: los editores de Espinof elegimos nuestros estrenos favoritos de los últimos tres meses

Hola, caluroso otoño. Como el año pasado, hemos querido despedir el verano con un artículo donde valoramos la cosecha cinematográfica de los últimos tres meses, un periodo que, debido a las vacaciones, suele estar cargado de estrenos. Sobre todo, blockbusters, cintas de acción, comedias ligeras y propuestas familiares; cine palomitero para disfrutar en compañía.

Echando la vista atrás comprobamos que, en general, hemos quedado más satisfechos con las producciones del verano 2018 que con las de 2017. Además de comentar nuestras películas favoritas, a continuación puedes consultar una tabla con todos las novedades del verano que hemos visto (al menos dos editores de Espinof) puntuadas con las clásicas estrellitas (de 1 a 5) y ordenadas de mejor a peor.

Nuestras películas favoritas del verano 2018:

John Tones: 'HEREDITARY'. La mejor película de terror en años rubrica perfectamente el idilio que el cine de género tiene con los años setenta. En la superficie, temáticamente relacionada con cultos, y en su interior, con el retrato de descomposición de una familia a base de dolor y trauma.

Mentiras, hechizos y locura en una película negrísima y deprimente que ya desde su título vaticina que hay cosas de las que no se puede escapar. Y son peores que el peor de los monstruos. 'Hereditary' de Ari Aster, es una película para ver y revisar: decenas de detalles recurrentes y guiños ocultos la convierten en el rompecabezas más perverso del verano.

Víctor López: 'MISIÓN: IMPOSIBLE - FALLOUT'. Aunque la competencia —no especialmente feroz— haya ofrecido alternativas de lo más apetecibles, ni un sólo largometraje de la campaña veraniega 2018 ha conseguido aunar en un sólo producto las cotas de espectáculo, entretenimiento y solvencia técnica y narrativa que nos ha brindado el film de Christopher McQuarrie.

El cineasta sube las apuestas para la mejor entrega de la saga hasta la fecha —con permiso del original de Brian de Palma—. Acción artesanal capaz de dejar boquiabierto al espectador más curtido en el género, un reparto pasándoselo en grande y el mejor efecto especial dándolo todo una vez más: San Tom Cruise.

Mikel Zorrilla: 'LOS INCREÍBLES 2'. Una estupenda continuación de una de las mejores películas de Pixar, y del cine de superhéroes. Brad Bird firma una divertida aventura con un puñado de escenas antológicas en la que quizá falla que no sea tan fresca como 'Los increíbles' por lo acostumbrados que estamos ya a este tipo de relatos. Todo lo demás funciona lo suficientemente bien como para que simplemente sea un pequeño pero en una satisfactoria secuela.

Juan Luis Caviaro: 'TODOS LO SABEN'. Me encuentro en la extraña situación de destacar un drama cuando, como decía arriba, el verano invita más a recomendar títulos divertidos o para pasarlo bien. Sin embargo, después de 'Hereditary', la de Aghar Farhadi es la película que más me ha cautivado de todas las estrenadas desde finales de junio hasta hoy.

El iraní vuelve a demostrar su talento para la puesta en escena y el pulso narrativo, con la ayuda de un reparto de lujo. La excusa de un secuestro le sirve para retratar las miserias de un pueblo y sus habitantes, siempre atento al dilema moral. Si te dejas llevar, 'Todos lo saben' ofrece un intensa experiencia que no te suelta hasta el final.

Lo que acabas de leer es nuestra opinión. Ahora te toca a ti. Queremos saber cuáles consideras que han sido las mejores películas del verano 2018, y qué opinas de los estrenos de estos últimos meses, si has visto buen cine o no has tenido suerte.