'Avatar 3' acaba de ser destronada en China. La película de James Cameron cede por sorpresa el número 1 ante el éxito arrollador del fenómeno del momento

El camino triunfal de 'Avatar: Fuego y ceniza' en cines acaba de sufrir su primer contratiempo, ya que la película dirigida por James Cameron acaba de perder por sorpresa el número 1 en China. Además no lo ha hecho por el empuje de un nuevo gran estreno, ya que ha sido la arrolladora 'Zootrópolis 2' la que ha recuperado el número 1 más de un mes después de su estreno.

Fue el 1 de enero de 2025 cuando la película animada de Disney volvió a lo más alto con unos ingresos equivalentes a 15 millones de dólares durante ese día, lo que supone un aumento del 775% con respecto a sus ingresos de justo siete días antes. Por su parte, 'Avatar 3' cae a la segunda posición al añadir otros 11,7 millones de dólares en China.

Tremendo triunfo de 'Zootrópolis 2'

El dominio de 'Zootrópolis 2' se ha mantenido durante el 2 de enero, pues ha sumado otros 11,5 millones para un total de 595,7 millones de dólares. Eso la sitúa ya como la décima película más taquillera de todos los tiempos en China, la segunda si tenemos en cuenta solamente las películas de Hollywood. Y todo apunta a que acabará superando los 632,1 millones que consiguió 'Vengadores: Endgame' en 2019.

A eso hay que sumarle que 'Zootrópolis 2' ya es el clásico animado más taquillero de toda la historia de Disney, pues ha superado ya los 1.450 millones que amasó 'Frozen 2' en 2019. La duda ahora está en saber cuál será su techo, pero no es para nada imposible que acabe entrando en el Top 10 histórico. Para eso tendría que superar los 1.671,5 millones que obtuvo 'Jurassic World' hace diez años.

Por su parte, 'Avatar: Fuego y ceniza' acumula ya 132,7 millones de dólares en China, y lo más probable es que acabe siendo la menos taquillera de la saga en dicho país. Recordemos que la primera entrega consiguió 262,1 millones de dólares, mientras que 'Avatar: El sentido del agua' sumó 245,9 millones.

