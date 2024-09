'Bitelchús Bitelchús' se merienda a la nueva película de una de las franquicias de ciencia ficción más taquilleras de la historia del cine

El éxito de 'Bitelchús Bitelchús' está siendo increíble. Y es que la película de Tim Burton no solamente ha superado con creces la recaudación de la mítica primera entrega, es que además ha conseguido mantener el número 1 en la taquilla de Estados Unidos durante tres fines de semana consecutivos. Lo cierto es que se esperaba que fuese destronada por 'Transformers One', pero ha logrado mantener al frente por al mínima.

Una victoria ajustada

La nueva entrega de una de las franquicias de ciencia ficción más taquillera de las historia del cine ha debutado en las salas norteamericanas con unos ingresos de 25 millones de dólares, quedándose así por debajo de lo esperado. Los medios apuntan que iba a andar entre los 30 y los 35 millones, por lo que esa caída hasta los 25 solamente puede calificarse como una decepción en toda regla.

Por su parte, 'Bitelchús Bitelchús' se ha ido hasta los 26 millones de dólares durante este pasado fin de semana del 20 al 22 de septiembre de 2024. De esta forma, acumula ya 226 millones de dólares en territorio norteamericano, a los que hay que sumar los 103 millones que lleva en el resto del mundo. Teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 100 millones, en Warner tienen que estar dando saltos de alegría, y eso que el plan inicial del estudio era lanzarla de forma directa en Max...

Menos contentos deben estar en Hasbro y Paramount con 'Transformers One', una película muy entretenida pero que va camino de no lograr recuperar costes. Ahora mismo suma unos ingresos mundiales de 39 millones de dólares, una cantidad que tendrá que crecer todavía mucho si no quiere acabar siendo un fracaso. Tengamos en cuenta que costó 75 millones de dólares -y eso sin contar la inversión en marketing-...

