Esta película de terror es demasiado buena para estrenarla en streaming y no en cines. La nueva arma secreta de Hollywood empieza a dar síntomas de flaqueza

En Hollywood siempre están atentos a encontrar nuevas formas de vender sus películas para conseguir que el público vaya al cine. Una de sus últimas armas secretas con las de terror es jugar con el hecho de que han sido tan bien recibidas durante los pases de prueba que nos le ha quedado otra que estrenarlas en cines en lugar de en streaming, que era lo inicialmente previsto. El problema es que el efecto sorpresa en el caso del cine de terror ya se está disipando.

De 'Smile' a 'The Boogeyman'

Todo comenzó cuando Paramount dio la sorpresa el año pasado con 'Smile', pues se trataba de una producción modesta -costó 17 millones de dólares- pensada para lanzarse de forma directa en Paramount+. Sin embargo, fue tan bien recibida por parte del público en los pases de prueba que finalmente se estrenó en cines este pasado mes de septiembre. Y arrasó. Es verdad que vino acompañada de una elaborada campaña promocional, pero eso no quita que acabase ingresando 217 millones de dólares durante su paso por las salas.

Los hay que encumbraron la película dirigida por Parker Finn y otros no quedaron tan impresionados, pero el sabor de boca general que dejó fue muy positivo, ya que no son tantas las películas de terror que consigue un 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Ahí puede estar una de las claves, pues no es tan habitual que una película de terror tenga valoraciones tan positivas y esto quizá animó más al público, aunque justo es destacar que no se hizo tanto hincapié en el motivo de este cambio hasta una vez ya estrenada.

Apenas pasaron unos meses hasta que Warner usó una estrategia similar con 'Posesión Infernal: El despertar', nueva entrega de la franquicia creada por Sam Raimi que nació destinada a verse de forma exclusiva en HBO Max. Ahí es verdad que entran en juego otros factores como la decisión del estudio de aplazar de forma indefinida 'Salem´s Lot', que era la película que iba a lanzar en cines este pasado mes de abril, pero de nuevo se recurrió a la buena recepción en los pases de prueba para justificar su lanzamiento en la gran pantalla.

La verdad es que a Warner tampoco le fue nada mal en taquilla con 'Posesión Infernal: El despertar', pues costó más o menos lo mismo que 'Smile' y su recaudación mundial anda ya por los 145 millones. Un claro retroceso respecto a 'Smile', pero también es cierto que se ha convertido en la más taquillera de su franquicia y que además la superó en valoraciones positivas en Rotten Tomatoes con un 84%.

Este pasado fin de semana fue Disney la que quiso seguir el mismo camino con 'The Boogeyman', que se estaba vendiendo como la adaptación más aterradora de Stephen King hasta la fecha, recurriéndose también a un test screening muy positivo para cancelar su lanzamiento en Hulu para que se viera primero en cines.

Que esto se ha convertido en una estrategia publicitaria es algo bastante claro, pero también que en otros casos tampoco daba pie a un éxito atronador en taquilla. Por ejemplo, tanto 'Air' como 'El último baile de Magic Mike' tenían que haber llegado en streaming y se acabaron lanzando en cines con el apoyo de unos buenos pases de prueba. La primera hizo más taquilla de lo esperado -89 millones de dólares- pero se quedó en pérdidas por su abultado coste -Amazon pagó 130 millones por hacerse con ella-, mientras que la segunda simplemente no funcionó bien, quedándose en unos ingresos de 57 millones frente a un presupuesto de 45.

Ahí sería fácil argumentar que menos dinero iban a ganar estrenándolas directamente en streaming, pero es que el coste de la campaña promocional también crece cuando el lanzamiento es en cines. Por ejemplo, Amazon pagó 7 millones de dólares solamente por incluir un spot de 'Air' durante los cortes publicitarios de la SuperBowl...

Sin embargo, mejor no nos desviemos más y volvamos con 'The Boogeyman', ya que la película dirigida por Rob Savage tiene un presupuesto bastante más generoso -35 millones de dólares- y ya se empieza a dudar seriamente sobre lo rentable que vaya a ser su paso por los cines. Por ahora, acumula unos ingresos de 20 millones -su estreno ha quedado totalmente eclipsado por coincidir con el de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'- y el sabor de boca que ha dejado entre crítica y público ha sido bastante tibio. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes consigue por los pelos el fresh con un 62% de valoraciones positivas.

Por mi parte, tengo bastante claro que 'Smile' me gusta más que 'Posesión Infernal: El despertar' y esta última que 'The Boogeyman', donde nos han querido vender como oro lo que no deja de ser una película de terror bastante genérica. Más le vale a Hollywood que reserve esta arma secreta para aquellas películas de terror que realmente tienen posibilidades de beneficiarse de ello, porque de lo contrario la gente va a dejar de creérselo.

