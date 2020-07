Estrenos (10 de julio): 38 series y películas que llegan el fin de semana a Netflix, HBO, Apple TV+, Filmin y más plataformas

Mientras el aire acondicionado va funcionando viento en popa a toda vela, llega el momento de repasar todos los estrenos que llegan a las plataformas de streaming. 38 series, películas y documentales que podemos ver a golpe de mando (o clic) en Netflix, Apple TV+, HBO, Filmin, Movistar+, Disney+ Starzplay y Amazon Prime Video.

'La vieja guardia' en Netflix

Charlize Theron protagoniza la nueva apuesta superheroica de Netflix con una historia basada en el cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández. Gina Prince-Bythewood dirige una cinta que, sin estar nada mal, promete bastante más de lo que entrega.

Estreno el viernes | Crítica

'Little Voice' en Apple TV+

Nueva apuesta musical de Apple TV en formato serie. En esta ocasión viene de la mano de Sara Bareilles que, con la ayuda de J.J. Abrams, recoge sus experiencias y la de tantos músicos amateurs y callejeros para realizar una correcta dramedia sobre perseguir una carrera musical.

Estreno el viernes

'Greyhound' en Apple TV+

Pero el gran estreno de Apple es, precisamente, algo que no es suyo. La nueva película de Tom Hanks, que narra el periplo de Krause que lideró la travesía de un convoy de naves aliadas perseguidas implacablemente por submarinos nazis.

Estreno el viernes

'La jauría' en Prime Video

Después de 'El presidente', llega una nueva serie chilena a Prime Video. En esta ocasión nos encontramos en un caso inspirado en el de la Manada, con una violación múltiple de una joven de diecisiete años por parte de un grupo de hombres que graban "la hazaña" en vídeo.

Estreno el viernes

'P-Valley' en Starzplay

Drama sureño que nos sumerge en el mundillo de un club de streaptease de una localidad del Delta del Mississipi, en Estados Unidos. Katory Hall asume labor de creación, showrunner y producción ejecutiva de una serie protagonizada por Brandee Evans.

Estreno el domingo

Todas las series, películas y documentales

Netflix (todas el viernes)

'De cita en cita Brasil'

'El club de Claudai Kishi'

'Las flipantes aventuras del Capitán Calzoncillos en el Espacio'

'Hola, Ninja'

'Su excelencia'

'La vieja guardia'

'Zac Efron. Con los pies en la tierra'

HBO (todas el viernes)

Filmin (todas el viernes)

Apple TV+ (todas el viernes)

'El código de la excelencia'

'Greyhound'

'Little Voice'

Otros plataformas

Espinof recomienda...

'Ralph rompe Internet' en Disney+ (Mikel Zorrilla)

Es una secuela muy divertida que lleva a sus dos protagonistas a vivir una entretenidísima aventura que justifica sobradamente su regreso. Puede que no tenga la misma frescura de su predecesora, pero no le faltan las buenas ideas, las escenas memorables y los momentos para partirte de risa.

Estreno el viernes | Crítica

'El hombre invisible' en Filmin (Víctor López G.)

Después del batacazo que se pegó Universal con 'La momia', intentando crear un universo compartido con sus monstruos clásicos como nexo de unión, la desconfianza reinó tras anunciarse una nueva versión cinematográfica de 'El hombre invisible'. Lo que muy pocos esperábamos era que Leigh Whannell se aliase con Blumhouse Pictures y una Elisabeth Moss sencillamente descomunal para dar forma a una actualización en toda regla del mito, adaptada a tiempos del #MeToo, y con unos resultados sobresalientes tanto en o que respecta a su parte técnica como a su depurada narrativa. Tensión a raudales, vanguardia y un clasicismo velado al más puro estilo Alferd Hitchcock en uno de los grandes bombazos del terror reciente.

Estreno el viernes | Crítica

'La oveja Shaun. La película' en HBO

Con permiso de los protagonistas de Chicken Run, me temo que los personajes más populares de Aardman (tras Wallace & Gromit) pertenecen a otra granja. La oveja Shaun y sus colegas llevan una serie ya clásica a sus espaldas y dos largometrajes extraordinarios. El primero de ellos llega este fin de semana a HBO y no puedo dejar de recomendar su fascinante reformulación del slapstick. Ideal para grandes y pequeños (y seguramente los primeros la disfrutarán más) y para no tardar demasiado en abrazar su excelente secuela. Una obra maestra del material del que están hechos los sueños.

Estreno el viernes | Crítica