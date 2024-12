Estrenos (18 de diciembre). 153 series, películas y documentales en Netflix, Max, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Atresplayer y Apple TV+

Ya huele a Navidad y de hecho el que el próximo miércoles sea 25 de diciembre hace que esta semana sea post de estreno prenavideño total. Bueno, no se nota en lo que llega al streaming, pero ya me entendéis. El caso es que tenemos (agarraos) 153 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo a Netflix, Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+, Apple TV+ y Atresplayer.

'English Teacher'

Comedia creada y protagonizada por Brian Jordan Alvarez que nos lleva por el día a día de un profesor de inglés de un instituto que se ve en medio de un cruce entre su vida profesional, la personal y su personalidad política.

Estreno el miércoles en Disney+

'Santuario'

Thriller de ciencia ficción que nos lleva a un futuro tras un desastre climático. En este mundo las mujeres pasan sus embarazos en una cúpula para evitar que la contaminación externa afecte la gestación. Ahí llegará una ingeniera en IA, que sacará la luz la verdad de este lugar.

Estreno el domingo en Atresplayer

Netflix

Max

Especial Rose Matafeo (jueves)

Fast Friends (jueves)

Jurado número 2 (viernes)

The Head T3 (viernes)

X-Rated Queen (viernes)

Disney+

¿Qué pasaría si…? T3 (domingo)

An Irish Goodbye (viernes)

Cuentos de Navidad con Mickey (miércoles)

Drenar los océanos T4-5 (miércoles)

English Teacher (miércoles)

Yes People (viernes)

Ilana Glazer: Human Magic (viernes)

Los cuentos de Minnie: Campamento Minnie [N] (miércoles)

Los nueve traviesos (viernes)

Los Reinos ocultos de China (viernes)

Mufasa: El Rey León, una mirada especial (viernes)

Rescate extremo T4 y 6 (miércoles)

The Phone Call (viernes)

Vuelven los Magos de Waverly Place (viernes)

Will Trent T2 (miércoles)

Prime Video

Beast Games (jueves)

Odio el verano (viernes)

Un desastre es para siempre (jueves)

Movistar Plus+

Buffalo Kids (sábado)

Caza al culpable T2 (sábado)

El cadáver número 11 (viernes)

El flamenco es universal (viernes)

Exmaridos (sábado)

Lo que sucede después (miércoles)

Nil Moliner: 12:500 pasos (jueves)

Pacto de sangre (domingo)

Transformers: el despertar de las bestias (viernes)

Filmin

Otras plataformas

Santuario (domingo en Atresplayer)

La vida secreta de los animales (miércoles en Apple TV+)

