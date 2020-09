Estrenos (18 de septiembre): 86 series y películas que llegan el fin de semana a Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Movistar+ y más

El otoño asoma por nuestras ventanas, las nubes descargan las primeras lluvias y no me digáis que no es una plan ideal para ponerse en el sofá para ver algunas de las películas, series y documentales que podemos ver en streaming. Así que vamos a repasar los 86 estrenos que nos tienen preparado para este fin de semana Netflix, HBO, Prime Video, Filmin, Disney+, Apple TV+ y Movistar+.

'Ratched' en Netflix

Sarah Paulson protagoniza una suerte de precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' que recibe el tratamiento "American Horror Story" en una serie que nos lleva por los orígenes de la mítica enfermera en una institución mental californiana.

Estreno el viernes | Crítica

'Becoming: Ha nacido una estrella' en Disney+

Una docuserie en la que nos muestran la vida y orígenes de diez jóvenes talentos de diferentes disciplinas. Entre ellos estarán el jugador profesional de la NBA Anthony Davis; el actor Caleb McLaughlin ('Stranger Things'); el jugador profesional de fútbol americano Rob Gronkowski; la actriz y cantante Ashley Tisdale; el cantante y productor Nick Cannon; o la jugadora profesional de la NBA Candace Parker, entre otros.

Estreno el viernes

'El mundo en moto: Rumbo norte' en Apple TV+

Otra docuserie, esta vez de Apple TV+ con Ewan McGregor retomando su sana costumbre de documentar sus odiseas en moto alrededor del mundo con su amigo Charley Boorman. Más de veinte mil kilómetros durante 100 días a través de 16 cruces fronterizos y 13 países a bordo de sus Harley Davidson eléctricas.

Estreno el viernes

'Fernando Torres, el último símbolo'

Y nueva docuserie de Amazon centrada en un deportista español. En esta ocasión del emblemático futbolista y sus veinte años de carrera entre Japón, Liverpool, Londres y Madrid.

Estreno el viernes

Todos los estrenos

Netflix (todas el viernes)

'The American Barbecue Showdown'

'Ciegos de amor'

'Dolly, Kitty y esas estrellas brillantes'

'Jurassic World: Campamento cretácico'

'Ratched'

HBO

'Días de fútbol' (viernes)

'Secretary' (viernes)

'Step Up 3' (viernes)

'Steven Universe: La película' (viernes)

'La LEGO película' (viernes)

'Teen Titans GO!' T6 (sábado)

Filmin

'La abducción argumentada' (viernes)

'Al este del paraíso' (viernes)

'Aquellos que, en la distancia, parecen otros' (viernes)

'Arrastra la bandera de colores' (viernes)

'La atención' (viernes)

'El avión del dinero' (viernes)

'Bulo_Fraude' (viernes)

'Cafarnaúm' (viernes)

'Carne' (viernes)

'Crashpad' (viernes)

'Cucu' (viernes)

'El cuento' (viernes)

'El fin de todas las cosas' (viernes)

'De barrio' (viernes)

'Del norte' (viernes)

'En el Bowery' (viernes)

'En la autopista de Hitler' (viernes)

'Equals' (viernes)

'La fábrica de botas' (viernes)

'Faro del caos' (viernes)

'Francesca' (viernes)

'Humberto Mauro' (viernes)

'Inventario de la rapiña' (viernes)

'Jardín Nova Bahía' (viernes)

'Knight of Cups' (viernes)

'Lacrimosa' (viernes)

'Lázaro' (viernes)

'Madrid 2120' (viernes)

'La marcha de Sherman' (viernes)

'El margen' (viernes)

'Memoria fotográfica' (viernes)

'Morirán los niños' (viernes)

'No apto para menores' (viernes)

'La no-opción, o las rosas de la carretera' (viernes)

'Nos llaman guerreras' (sábado)

'Notas sobre la habitabilidad en A Barca' (viernes)

'Las noticias de las seis' (viernes)

'Nunca subí el Provincia' (viernes)

'El peso de los sueños' (viernes)

'Un poema es una persona desnuda' (viernes)

'Las poetas visitan a Juana Bignozzi' (viernes)

'Polvotrón 500' (viernes)

'El prisionero de la reja de hierro' (viernes)

'El puerto de Santos' (viernes)

'Sequence Break' (sábado)

'Sendero' (viernes)

'El señor del tiempo' (viernes)

'Siempre por placer' (viernes)

'La solapa' (viernes)

'Sonrisas' (viernes)

'Soy Tóxico' (sábado)

'Suzanne Daveau' (viernes)

'Tabaco de Virginia' (viernes)

'Taruma' (viernes)

'Tendremos infancia' (viernes)

'Tiempo indefinido' (viernes)

'El tigre y la gacela' (viernes)

'Tinder Time' (viernes)

'Tu último día en la Tierra' (viernes)

'Unidad vecinal' (viernes)

'Volver' (viernes)

'Wicca' (viernes)

'Y cuando muera, no me quedaré muerto' (viernes)

'Yendo al sur' (viernes)

Movistar+

'Bad Boys for Life' (viernes)

'Fantasy Island' (sábado)

'Huérfanos de Brooklyn' (domingo)

'Martin Margiela por Martin Margiella'

Premios Emmy (domingo al lunes)

Disney +

'Soy Luna' T2-3

'Violetta' T3

'Becoming: Ha nacido una estrella'

Otros

'Fernando Torres: El último símbolo' (viernes en Amazon Prime)

'El mundo en moto: Rumbo norte' (viernes en Apple TV+)

'Veneno. Capítulo 3' (domingo en Atresplayer)

Espinof recomienda...

'Días de fútbol' en HBO (Kiko Vega)

Animalario a pleno rendimiento con la única intención de hacer reír al personal a base de intensidad cómica. El reparto es un hito y cada uno de los miembros aportan lo suyo, incluso los desternillantes y brevísimos Lima, Toledo, De La Torre y Gutiérrez disfrutan con el payaseo.

Lo bueno es que el tiempo ha tratado de maravilla a este desternillante retrato de barrio. Lo malo es que nos ha confirmado el peor augurio: quince años más tarde, nosotros somos Brasil.

Estreno el viernes

'Ratched' en Netflix (Míkel Zorrilla)

'Ratched' es una serie que se presentaba como la precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' para luego parecer más marcada por el cine de Alfred Hitchcok hasta que lo que acaba primando por encima de todo es el hecho de tener a Ryan Murphy detrás de ella. El resultado es algo más desigual de lo que prometen sus primeros episodios, pero eso no impide que sea una serie estimulante y muy cuidada, incluso cuando opta por dejar que todo empiece a descontrolarse.