Estrenos de cine: el drama de Pedro Almodóvar, el terror de Jordan Peele y el "troleo" de Wismichu

Aunque en 'Juego de tronos', cuya octava temporada se estrena el poco menos de un mes, el invierno esté golpeando de lleno Poniente, aquí damos la bienvenida a la primavera con la primera ronda de estrenos de la estación de las flores, el buen tiempo y las alergias, que trae bajo el brazo nada menos que el último trabajo del manchego más internacional: Pedro Almodóvar.

Además, la nueva delicia de terror de Jordan Peele tras su asombroso debut 'Déjame salir', el regreso de la siempre fantástica Julianne Moore —acompañada de Ken Watanabe y Christopher Lambert—, un largometraje que explora la leyenda del Santo Grial, animación para adultos y documentales con youtubers como eje central.

‘Dolor y gloria’ (2019)

A favor: Parece que, al fin, Pedro Almodóvar ha recuperado plenamente ese genio que siempre le había caracterizado, firmando su mejor obra de los últimos años y llevando un paso más allá sus más que demostradas virtudes como narrador. Dirección, guión y reparto se abrazan en una de las grandes cintas del año y una de las piezas más personales del manchego.

En contra: Siempre existirán prejuicios contra la obra de Pedro Almodóvar, y esto podría privar a muchos espectadores potenciales de disfrutar de su último trabajo.

Crítica en Espinof: 'Dolor y gloria': emocionante mezcla de honestidad y exhibicionismo en una de las obras mayores de Almodóvar

‘Nosotros’ (‘Us’, 2019)

A favor: Ese genio llamado Jordan Peele ha demostrado con un sonoro puñetazo sobre la mesa que 'Déjame salir' no le convirtió en uno de esos one hit wonders, ofreciéndonos otro recital del mejor cine de terror con mensaje social que podamos llevarnos a la boca, con un poso imborrable y unas interpretaciones de órdago. Tenemos nuevo master of horror en el corral.

En contra: Que sus capas, su complejidad y su mensaje puedan quedar diluídas para muchos tras su fachada de "película de terror". Esperemos que ayude a continuar erradicando estigmas y prejuicios hacia el género.

Crítica en Espinof: 'Nosotros': una escalofriante pieza de horror social que confirma a Jordan Peele como maestro del género

‘Bel Canto. La última función’ (‘Bel Canto’, 2018)

A favor: Sin duda alguna, el tratamiento de sus personajes y los fantásticos intérpretes que encabezan el reparto; especialmente una Julianne Moore tan solvente como de costumbre, a la que acompañan unos Ken Watanabe y Christopher Lambert igualmente eficientes.

En contra: Parece que su director Paul Weitz no tiene demasiado claro el tipo de película que tiene entre manos, dando bandazos entre diferentes subgéneros y tonos que emborronan el conjunto, especialmente cuando se pone grandilocuente y hace un innecesario alarde de excesos.

‘Onyx, los reyes del Grial’ (2018)

A favor: El equipo responsable del largometraje se ha tomado su tiempo para documentarse y tratar de seguir con el mayor rigor posible la búsqueda del Grial y el significado del mismo a lo largo de la historia.

En contra: Más allá de esto, poco más ofrece una producción perdida entre las aguas del documental y la ficción, con una factura técnica y visual próxima a la producción televisiva de mediano o bajo presupuesto y una narrativa un tanto arrítmica.

‘Funan’ (2018)

A favor: 'Funan' es, nada más y nada menos, la ganadora al premio al mejor largometraje en el Festival de Annecy 2018, uno de los más prestigiosos a nivel internacional centrados en el cine de animación. Un relato que demuestra que este tipo de filmes no están reñidos con las temáticas adultas, con un estilo visual y narrativo impecables y con una capacidad para conmover y horrorizar únicas.

En contra: Que los prejuicios hacia el cine de animación continúen presentes a día de hoy, viéndolo más como un género enfocado a cierto tipo de productos —generalmente infantiles— que como una técnica adecuada para contar todo tipo de historias.

‘Wheely’ (2018)

A favor: Puede que sea un filme a tener en cuenta para los más pequeños de la casa, con el que se entretendrán sin dificultades y del que extraerán algún que otro mensaje positivo.

En contra: Si has visto el tráiler y te ha parecido una 'Cars' de tercera regional, es porque, probablemente, lo sea.

‘Winter Flies’ (‘Vsechno bude’, 2018)

A favor: El realizador esloveno Olmo Omerzu ha firmado un coming of age notable en lo que podría ser su mejor película hasta la fecha, fotografiada con mimo y acierto, e interpretada por un reparto que se eleva como lo mejor de la producción.

En contra: Puede que peque de evidente en su discurso durante algunos de sus pasajes.

‘Vosotros sois mi película’ (2019)

A favor: El discurso que elabora Carlo Padial sobre la fama, la digestión de la misma, el duelo entre formatos audiovisuales contemporáneos, la importancia del público y el devenir de la industria.

En contra: Después de la que se armó en el pasado Festival de Sitges muchos tendrán atragantado el documental. Wismichu es uno de los creadores contenidos más controvertidos a nivel nacional; si eres uno de los muchos que no termina de soportarle demasiado, esta no es tu película.

Crítica en Espinof: 'Vosotros sois mi película': el documental de Padial y Wismichu sobre la fama atesora más amargura de lo esperable

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'El niño que pudo ser rey'. Como si de una producción de Amblin de los 80 pasada por los cánones actuales y filtrada para audiencias del siglo XXI se tratase, lo nuevo de Joe Cornish sitúa al británico como uno de los cineastas más solventes a la hora de dar forma a aventuras de corte infantil que estimulen por igual al público adulto. Una muestra de ese cine familiar de inmensa calidad que parecía haberse perdido durante las últimas dos décadas.

Kiko Vega: 'Nosotros'. Jordan Peele se sacude el polvo dorado del glamour y confirma que 'Déjame salir' no era fruto de la casualidad. Su nueva propuesta de horror evasivo, divertido, aterrador y de fuerte contenido político pasa de la invasión doméstica a la sinrazón global en otro ejercicio de estilo que ya lo sitúa entre los más grandes del género.

John Tones: 'Dolor y gloria'. Pedro Almodóvar rubrica a la vez una de sus películas más honestas y una de las más exhibicionistas, dos aspectos que no están para nada reñidos entre sí. Con un plantel de actores habituales de su cine (Banderas, Cruz, Serrano) y un argumento que retrotrae inevitablemente a su propia biografía (un director de cine aquejado de dolores crónicos que trounfó durante los ochenta intenta volver a primera línea de fuego mientras se reconcilia con los últimos y primeros recuerdos de su madre), 'Dolor y gloria' es un paso más de Almodóvar en su abandono de los resortes del melodrama mientras se adentra en el drama más puro y humano.

Mikel Zorrilla: 'Mirai, mi hermana pequeña'. Una deliciosa fábula que maneja estupendamente los ingredientes que tiene. Es divertida cuando se lo propone, entrañable con gran facilidad y los momentos más emotivos dan en el clavo. Además, su animación puede parecer sencilla, pero eso no quita que de pie a momentos de gran belleza visual.

Os recordamos que también podéis ver nuestras recomendaciones de la semana pasada y de la anterior, por si alguna de nuestras seleccionadas no llega a los cines de vuestra localidad o queréis alguna otra alternativa.