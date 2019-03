Estrenos de cine: juegos mortíferos, taxis descontrolados y dúos cómicos legendarios

No, esta semana no se estrena ninguna película de superhéroes. Después del desembarco de 'Capitana Marvel' en nuestra cartelera —arrasando, como estaba previsto, este viernes 15 de marzo deja los superpoderes y el spandex a un lado para apostar por el terror como máximo reclamo con una curiosa mezcla entre 'Saw' y 'Cube'.

Pero si lo vuestro no es pasarlo mal en una sala de cine, las novedades que podréis disfrutar a partir de hoy incluyen la nueva comedia protagonizada por Dani Rovira, el biopic centrado en dos de las mayores leyendas de la comedia que nos ha regalado la historia, animación japonesa de primera calidad y una grata sorpresa firmada por el realizador de 'Attack the Block' que regresa con una suerte de actualización del cine familiar Amblin de los años 80.

'Escape Room' (2019)

A favor: Como entretenimiento vacuo y ligero para el espectador ávido de terror funciona a la perfección, siempre y cuando no se le exija demasiado y no se piense en exceso en lo que se está viendo. La dirección de Adam Robitel —que ya demostró sus capacidades en el género con la recomendable 'The Taking of Deborah Logan' e 'Insidious: La última llave' deja algún pasaje especialmente estimulante.

En contra: La película, y esto es algo que no pretende maquillar en ningún momento, es concebida como una producción modesta y que equivaldría a una de esas "series B de estudio" creadas para costar poco y recaudar a espuertas. Esto quiere decir que su calidad no es muy alta, pero que cumple con su misión sin demasiado esfuerzo.

Crítica en Espinof: ‘Escape Room’: un aceptable sucedáneo de ‘Saw’ y ‘Cube’ para pasar el rato y olvidarte de ella

'Taxi a Gibraltar' (2019)

A favor: Como la comedia es algo muy subjetivo en cuanto a su digestión se refiere, probablemente 'Taxi a Gibraltar' tenga su público y espectadores que sabrán disfrutar de su "sentido del humor". Por rescatar algo, la presencia de Ingrid García-Jonsson.

En contra: Si como road movie es mala, como comedia es aún peor. Humor de segunda, interpretaciones de tercera, personajes cargantes... Sí, es Dani Rovira. Otra vez. Aunque parezca mentira, hay más actores cómicos en España.

Crítica en Espinof: 'Taxi a Gibraltar': una lamentable mezcla de comedia y road movie a la que no merece la pena subirse

'El gordo y el flaco' ('Stan & Ollie', 2018)

A favor: Tener de vuelta a Jon S. Baird tras la notable 'Filth, el sucio' es una buena noticia, especialmente si lo hace con un biopic tan cuidado como 'El gordo y el flaco'. En él brilla un guión preciso, una realización funcional pero destacable y, sobre todo, un dúo de actores de la talla de John C. Reilly y Steve Coogan que aportan un extra de talento a un conjunto entrañable.

En contra: Aunque repase con tiento y cierto detalle la relación tanto personal como profesional de las dos leyendas de la comedia, la película pasa de puntillas —aunque no omite— los momentos más duros y convulsos de Stan y Ollie. Por momentos, las interpretaciones eclipsan al resto de bondades del filme.

Crítica en Espinof: 'El gordo y el flaco (Stan & Ollie)': un divertido y entrañable biopic en el que brillan John C. Reilly y Steve Coogan

'El niño que pudo ser rey' ('The Kid Who Would Be King', 2019)

A favor: 'El niño que pudo ser rey' es una muy grata sorpresa. Una auténtica delicia que traslada toda la magia de las producciones familiares Amblin de los años 80 a la actualidad, y que extrae oro de su reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo en clave infantil. Los más pequeños de la casa disfrutarán sin problemas, pero los adultos rejuvenecerán instantáneamente y descubrirán un largomertaje formidable e inspirador.

En contra: Haber tenido que esperar ocho años para tener de vuelta a Joe Cornish tras su fantástico debut en 'Attack The Block'. No saber a ciencia cierta si Louis Serkis protagoniza el filme por méritos propios o por ser hijo de Andy Serkis —su trabajo, aunque decente, es lo más flojo del filme—.

'Mirai, mi hermana pequeña' ('Mirai', 2018)

A favor: Lo nuevo de Mamoru Hosoda tras la celebrada 'El niño y la bestia' llega a nuestros cines tras cosechar nominaciones a la mejor película animada en las principales citas de la temporada —incluyendo los Óscar y los Globos de Oro—. Parece que el japonés ha vuelto a hacer gala de un dominio inigualable para la narración cinematográfica con un nuevo filme emocionante y deslumbrante tanto en términos narrativos como visuales.

En contra: Parece que no termina de encontrar su público objetivo, pudiendo antojarse demasiado compleja para los más pequeños de la casa y algo deslavazada tonalmente para los adultos del patio de butacas.

'Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo' ('Beautiful Boy', 2018)

A favor: Las principales bazas de 'Beautiful Boy' se esconden en su hermosa factura técnica y, sobre todo, en unas interpretaciones de Steve Carrell y Timothée Chalamet que cargan todo el peso de la cinta sobre sus hombros.

En contra: En cuanto a tono se refiere, Felix Van Groeningen patina cayendo en el terreno del melodrama más recargado, lacrimógeno y rimbombante. Explota sin ningún tipo de concesión sus momentos más dramáticos hasta rozar un punto moralmente reprochable.

'Maya' (2018)

A favor: Con su nueva película, Mia Hansen-Løve vuelve a ofrecer una historia de lo más personal, filmada con un gusto estético envidiable y una precisión en narrativa igualmente notable, y que promete deleitar al respetable que busque emociones a flor de piel.

En contra: Para los seguidores de la cineasta francesa, 'Maya' podría suponer un descenso de calidad y un ligero cambio de estilo respecto a sus anteriores obras.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Triple frontera'. Después de 'Margin Call' y 'El año más violento', J.C. Chandor vuelve a la carga de la mano de Netflix con un thriller de acción modélico y con un delicioso sabor old school. Cruda, violenta, rebosante de estilo, con unas secuencias de acción rodadas con precisión y sin ningún tipo de efectismos de saldo, y con un reparto inmenso en su labor, que extrae oro de una notable escritura de personajes que no tiene nada que envidiar a las dinámicas de grupo de los filmes de David Ayer. De lo mejorcito del catálogo de la plataforma de streaming actualmente.

Mikel Zorrilla: 'El gordo y el flaco (Stan & Ollie)'. Por ofrecer un divertido y entrañable acercamiento a los últimos años de uno de los dúos cómicos más memorables de la historia del cine. Las grandes interpretaciones de Steve Coogan y John C. Reilly elevan una película ya de por sí interesante que tampoco tiene problemas en abordar otros detalles más espinosos de la relación entre Stan Laurel y Oliver Hardy.

Juan Luis Caviaro: 'Capitana Marvel'. Porque proporciona dos horas de gran cine palomitero, y es imprescindible para los fans de los espectáculos de acción hollywoodiense. Al ser una precuela del Universo Marvel, no necesitas haber visto nada antes para disfrutarla. Y sí, es el primer título del MCU liderado por una superheroína, pero más allá del dato, lo importante es que la película funciona: es muy entretenida y tiene momentos memorables. No es lo mejor que vas a ver este año, probablemente, pero si necesitas evasión, este es tu título.

Kiko Vega: ’70 Binladens’: Koldo Serra vuelve a demostrar que está hecho de otra pasta, que lo suyo es el cine americano, el género y la narración clásica y directa que ha mamado toda su vida. ’70 Binladens’ nos sitúa en una sucursal cualquiera y nos hace rehenes y partícipes de un entretenimiento criminal de primer nivel. Ojalá no tarde demasiado en volver a demostrar su poderío visual.

John Tones: 'La noche devora el mundo'. En muchas ocasiones ha sido la plaga zombi de rigor y el inevitable fin del mundo una excusa para reflexionar sobre la soledad y qué nos hace humanos. En este caso, el planteamiento se lleva al extremo, en una peliculilla francesa, modesta pero contundente, en la que un joven se ve encerrado en un edificio de apartamentos mientras en la calle se sucede el caos. Con muy buenas ideas (la rutina como todo absoluto cuando no hay nada que hacer, la visita de una joven que hace cambiar su perspectiva al protagonista) y cierto toque amargo que le da personalidad, la idea funciona solo a ratos, aunque hallazgos como el del zombi encerrado interpretado por Denis Lavant bien valen el viaje.

Os recordamos que también podéis ver nuestras recomendaciones de la semana pasada y de la anterior, por si alguna de nuestras seleccionadas no llega a los cines de vuestra localidad o queréis alguna otra alternativa.