Estrenos de cine: golpes de estado, venganzas sangrientas y estafas multimillonarias

Hay veces que los astros se alinean y dan lugar a situaciones tan oportunas como la que trae esta nueva ronda de estrenos de cartelera bajo el brazo. Y es que la misma semana en la que se ha autorizado la exhumación del cuerpo de Franco, Alejando Amenábar estrena su nueva película, ambientada en el verano de 1936 y centrada en la figura de Miguel de Unamuno.

Junto al drama guerracivilista, este viernes 27 de septiembre recibimos el rergreso por todo lo alto del legendario John Rambo, lo nuevo de Steven Soderbergh para Netflix —que llega acompañado, todo sea dicho, de un reparto de auténtico lujo—, y la última obra del cineasta chino Wang Xiaoshuai, estrenada tras su aclamado paso por el Festival de Berlín.

'Mientras dure la guerra' (2019)

A favor: Parece que Alejandro Amenábar ha vuelto en plena forma después de su descafeinada 'Regresión' y del abominable anuncio para la Lotería de Navidad que firmó en 2017, y lo ha hecho con un drama histórico que no teme hurgar en la herida con una sobriedad formal y un buen hacer narrativo a la altura de su prestigio. Karra Elejalde justifica el visionado por sí solo.

En contra: Puede que, más allá de la representación de un periodo histórico y de un conflicto particular, muchos echen en falta un extra de ese dramatismo que hace al cine único. Probablemente, levantará alguna que otra ampolla que ensombrecerá al filme.

'Rambo: Last Blood' (2019)

A favor: 'Rambo: Last Blood' nos ofrece (casi) todo lo que debería; esto es un espectáculo cafre, violento y salvaje a la altura de las bases sentadas por 'John Rambo' con una gran traca final repleta de muerte y destrucción que hará las delicias de los fans de la acción de la vieja escuela. Siempre es un placer tener a Sly de vuelta.

En contra: Como posible despedida al personaje resulta más descafeinada y poco inspirada de lo que debería, recordando más a cualquier entrega de la saga 'Venganza' que a una protagonizada por el mítico John Rambo.

Crítica en Espinof: 'Rambo: Last Blood' funciona mejor cuando juega a ‘Solo en casa’ gore que en su vaga reflexión del trauma

'The Laundromat: Dinero sucio' ('The Laundromat', 2019)

A favor: ¿Un autor de la talla de Steven Soderbergh desatado, con Antonio Banderas y Gary Oldman dándolo todo junto a Meryl Streep como el trío protagonista? No sé vosotros, pero yo no podría pedir mucho más. La sorna y el estilo que derrocha el filme terminan de venderlo de la mejor forma posible.

En contra: Por momentos, da la sensación de que 'The Laundromat' no sabe si apostar plenamente por su voluntad de sátira con un extra de acidez en su comedia o por el relato sobrio y didáctico sobre lo que ocurrió con los Papeles de Panamá, quedándose por momentos en tierra de nadie.

'Hasta siempre, hijo mío' ('Di jiu tian chang', 2019)

A favor: 'Hasta siempre, hijo mío' llega a nuestros cines después de alzarse como la flamante ganadora de los premios a mejor actor y mejor actriz en la pasada edición del Festival de Berlín; unos galardones a la altura de la encomiable dirección de Wang Xiaoshuai, de una narrativa de primer nivel y de un tratamiento formal igualmente notable.

En contra: La duración filme está cerca de las tres horas de metraje, por lo que puede suponer un reto algo duro para algunos espectadores.

Y además...

'El papel de sus vidas' ('Ni une ni deux', 2019)

La directora francesa Anne Giafferi regresa con una comedia metacinematográfica con todo el sello del país galo.

'Bienvenidos al barrio' ('Jusqu'ici tout va bien', 2019)

También desde Francia, y también en clave cómica, nos llega la última película de Mohamed Hamidi.

'Agur Etxebeste!' (2019)

Telmo Esnal y Asier Altuna firman esta comedia rodada en Euskera, que sirve de continuación a la 'Aupa Etxebeste!' de 2005.

'Señor' ('Monsieur', 2018)

Cerramos los estrenos semanales desde India, con un drama romántico de manual escrito y dirigido por Rohena Gera.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Mikel Zorrilla: 'Blinded by the Light (Cegado por la luz)'. Por ser una agradable comedia que sabe cómo utilizar la magia de la música del Boss para articular un simpático relato sobre un joven que está encontrando su lugar en la vida. No es película memorable de esas que te marcan la vida, pero sí una de esas de las que sales del cine con una sonrisa en la boca, en parte por el buen trabajo de su poco conocido protagonista. Una cosa es aparentar ser normal y otra tener el encanto adecuado para no resultar gris de cara al espectador.

Kiko Vega: 'One Cut of the Dead'. Debes estar dispuesto a pagar el viaje. No es fácil de digerir porque cumple su cometido del primer al último plano. A poco que te hayas mantenido más o menos al margen de la historia terminarás disfrutando al lado de esta pandilla de locos con demasiada pasión por lo suyo. Exactamente lo mínimo que exige esa profesión. Un casting impecable y un personaje principal maravilloso terminarán por ver recompensados su encomiable esfuerzo. Nosotros también.