Estrenos de cine: leyendas mexicanas, espías británicas y sacerdotes galos

Las festividades relacionadas con la Semana Santa, además de permitir descansar a todos esos afortunados que hayan conseguido coger algún que otro día de vacaciones, han implicado que los estrenos de cartelera se adelanten un día, así que, como siempre, aquí estamos una vez más en nuestra cita semanal con las novedades que nos esperan en nuestras salas de cabecera.

Este 18 de abril los lanzamientos escasean, aunque dejan propuestas de lo más variadas, comenzando por la nueva entrega de la franquicia surgida de la espléndida 'Expediente Warren' de James Wan , continuando por el último despliegue interpretativo de Judi Dench y clausurando los mayores reclamos con la nueva película del siempre interesante cineasta galo François Ozon.

'La llorona' ('The Curse of La Llorona', 2019)

A favor: Para los amantes del terror, siempre es plato de buen gusto poder llevarse a la boca un buen repertorio de sustos con una factura técnica respaldada por el músculo de un gran estudio. Es una propuesta ideal para completistas del "Warrenverso".

En contra: Es un largometraje de terror de tercera regional. Su guión es tan pobre y vago como el tratamiento de sus insulsos personajes, y se limita a suceder jumpscares de saldo sin ningún tipo de filtro; su diseño de producción es tan genérico y tópico como el desarrollo de su trama... Vamos, que es un auténtico desastre que, encima, y salvo sorpresa, funcionará a la perfección en taquilla.

Crítica en Espinof: 'La llorona': la peor película del "Warrenverso" no es más que una mediocre fábrica de sustos

'La espía roja' ('Red Joan', 2018)

A favor: Un largometraje que cuenta con Judi Dench como protagonista no puede tener un punto a favor más contundente que invite a verlo, y 'La espía roja' no decepciona al respecto, contando con una nueva interpretación de la británica capaz de salvar un filme por si sola.

En contra: Su puesta en escena y tratamiento formal se antoja excesivamente plano y poco inspirado. Además de padecer algún que otro problema con su ritmo, la película desaprovecha la apasionante historia real y la oportunidad de retratar a un personaje tan interesante como la espía Joan Stanley.

Crítica en Espinof: 'La espía roja' no hace justicia a la potente historia real en la que se basa

'Gracias a Dios' ('Grâce à Dieu', 2019)

A favor: En este caso, una de las grandes virtudes de 'Gracias a Dios' podría considerarse como uno de sus principales puntos en contra, y eso es el punto de vista de un François Ozon que trata el siempre espinoso tema de los abusos a menores con distanciamiento y mesura, lo cual favorece al desarrollo de la historia y sus personajes y a visibilizar el problema.

En contra: Muchos podrían echar en falta un discurso y un tratamiento más visceral por parte del director, sobre todo porque las más de dos horas que dura el filme llegan a colindar los terrenos de la rutina conforme pasa el tiempo.

Crítica en Espinof: 'Gracias a Dios': un Ozon sin excesos plantea una escalofriante denuncia de los abusos en la Iglesia

'Donbass' (2019)

A favor: Su autor, Sergei Loznitsa, se hizo con el premio al mejor director en la sección Un Certain Regard del último Festival de Cannes, lo cual es una gran excusa para dar una oportunidad a 'Donbass'. La crudeza del filme, sus múltiples lecturas y capas y el aterrador y complejo retrato que Loznitsa articula sobre la guerra.

En contra: Muchos podrán encontrar el largometraje algo excesivo en términos formales. Por otra parte, no es un producto que esté diseñado para el gozo y disfrute del respetable, así que no es una buena opción para todo el mundo.

'Bikes' ('Bikes The Movie', 2018)

A favor: Tener ofertas marcadamente infantiles para estos días de fiesta. El mensaje ecologista del filme y poder escuchar a Anabel Alonso doblando nuevamente a un personaje animado.

En contra: Su animación y el diseño de personajes lucen demasiado pobres. La narrativa del filme peca de excesivamente simplista. Cualquier parecido con cierta franquicia de Pixar es pura coincidencia.

'Un corazón extraordinario' ('Dieses bescheuerte Herz', 2017)

A favor: Su director Marc Rothemund fue nominado al Óscar en el año 2005 por 'Sophie Scholl: Los últimos días', lo cual podría servir para dar un voto de confianza a esta 'Un corazón extraordinario'.

En contra: Parece que no sólo es la enésima feel good movie que utiliza la enfermedad como pretexto para ofrecer un retrato blandengue y edulcorado que, además, resulta demasiado pobre en su ejecución.

'Los Fixies: Amigos secretos' ('Fiksiki: Bolshoy sekret', 2017)

A favor: Que los más pequeños de la casa tengan otra opción para disfrutar en el cine durante estas vacaciones de Semana Santa, esta vez venida desde Rusia. Sus escasos 80 minutos de duración serán agradecidos por los padres sufridores que les acompañen.

En contra: Argumentalmente no parece demasiado inspirada. A nivel de diseño de personajes, no inventa nada nuevo que no hayamos visto en numerosas ocasiones.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Cementerio de animales'. Nadie había pedido una nueva adaptación del clásico de Stephen King, pero ya que nos la han servido en bandeja, había que disfrutarla con los mínimos prejuicios posibles. Puede que la nueva 'Pet Sematary' esté algo trasnochada en cuanto a recursos visuales y ponga patas arriba lo leído en el material original, pero ofrece un efímero y atmosférico espectáculo de terror con más seso que la mayoría de sus filmes congéneres contemporáneos que, sin alardes, los aficionados sabrán apreciar.

Kiko Vega: '¡Shazam!'. Es hot, es classy, es súper y es top. Es muy top. Lo que parece pura fórmula es un valiente volantazo a las convenciones genéricas, empezando por el obligatorio prólogo oscuro y terminando por un clímax que te lo cuentan y no lo crees. En esta era de productos prefabricados estratégicamente y donde el riesgo es cero resulta casi imposible topar semejante derroche de pureza. Quién necesita Star Wars o Vengadores teniendo familia.

John Tones: 'Gracias a Dios'. Escalofriante y muy contenido drama basado en hechos reales cuyos coletazos en la actualidad han terminado de darse hace apenas unas semanas. François Ozon da un paso al lado con una puesta en escena sencilla pero rigurosa, que divide en tres partes consecutivas las historias de tres adultos que, después de haber sido abusados por un sacerdote cuando eran boy-scouts, deciden hacer frente a la Iglesia de Lyon con una web que recoge testimonios de otros que fueron abusados como ellos. Desgarradora pero sin salidas de tono, una película necesaria y reflexiva sobre un drama real expuesto con sus abundantes contradicciones y atendiendo a su lado humano.

Mikel Zorrilla. 'Nosotros'. Porque Jordan Peele prolonga en ella las virtudes exhibidas en su primera película pero lo hace yendo por otro camino para crear una gran película de terror con una excelente Lupita Nyong'o. Su tramo final seguramente generará ideas enfrentadas entre el público, pero a mi juicio funciona estupendamente y pone la guinda a la que sin duda será una de las mejores películas de 2019.