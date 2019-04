Estrenos de cine: profesores pluriempleados, fantasías animadas y despertares sexuales

Sí, lo sé. Es muy probable que vuestras mentes estén más pendientes del panorama televisivo que de la gran pantalla —no es para menos teniendo el estreno de la octava temporada de 'Juego de tronos' a unos tres días de distancia—, pero la rueda de los estrenos no deja de girar y este 12 de abril tenemos un nuevo surtido de novedades en nuestros cines encabezados por lo nuevo de Carlos Therón.

Además de la comedia protagonizada por Ernesto Sevilla y compañía, cine de animación para todos los gustos —dede anime nipón hasta CGI norteamericano—, dramas románticos, aventuras familiares y varias producciones con repartos de lujo que incluyen a Juliette Binoche o Maggie Gylenhaal.

'Lo dejo cuando quiera' (2019)

A favor: Que cuente con Carlos Therón tras las cámaras, quien puede que haya dado a luz producciones de dudosa calidad como

'Es por tu bien' o 'Fuga de cerebros 2', pero que se ha mostrado particularmente eficiente con la 'Mira lo que has hecho' de Berto Romero. Tratándose del humor, nada está escrito, y puede que el estilo de comedia que propone el filme satisfaga tus necesidades.

En contra: Nada más ver el tráiler puede percibirse su naturaleza de comedia diseñada con plantilla made in Mediaset, lo que se traduce en chistes facilones, escatología y humor de tercera categoría. A nivel formal, narrativo e interpretativo parece mostrarse igual de pobre.

'El parque mágico' ('Wonder Park', 2019)

A favor: A nivel técnico, 'El parque mágico' luce bastante sólida, con una animación pulida y vistosa que, al igual que su historia, hará las delicias de los más pequeños. Su ajustada duración de 85 minutos la hace ideal tanto para el público infantil como para los adultos acompañantes que no comulguen tanto con este tipo de producciones.

En contra: La premisa del filme y su imaginario no dejan de ser un batiburrillo de tópicos y greatest hits de las grandes compañías animadas niponas y norteamericanas, dando la sensación de ser un deja-vu de algo visto con anterioridad, aunque con peor acabado en líneas generales.

'After. Aquí empieza todo' ('After', 2019)

A favor: Puede que 'After' sepa llegar a su público potencial gracias a su reparto joven y atractivo y a su historia sobre descubrimientos sexuales y romances imposibles.

En contra: El tufillo que desprende a una suerte de 'Crepúsculo' desvampirizada. No hay que olvidar que el material original en que se basa la película nació de un tórrido fan-fiction publicado en internet por una autora obsesionada con la banda One Direction, lo cual, creo, no dice nada demasiado bueno...

'El día que vendrá' ('The Aftermath', 2019)

A favor: Contar con un reparto encabezado por Keira Knightley, Alexander Skarsgård y Jason Clarke vende cualquier largometraje sin necesidad de añadidos. A nivel de diseño de producción luce fantástica, con un departamento de dirección de arte particularmente inspirado y una notable ambientación en la Alemania de posguerra.

En contra: Como melodrama con triángulo amoroso de por medio, ya la hemos visto varias veces. Parece estar demasiado obsesionada en provocar una reacción en espectador, optando por forzar ciertos momentos que terminan desinflando y casi desperdiciando la labor de sus intérpretes.

'Mía y el león blanco' ('Mia et le lion blanc', 2018)

A favor: 'Mia y el león blanco' ofrece, sin alardes, cine familiar sólido, bien producido, ejecutado e interpretado, con corazón, un reparto de calidad y, lo que es más importante, un mensaje edificante para los más pequeños de la casa.

En contra: Aunque la cinta no olvide al público más entrado en años, su target se encuentra en el sector más pequeño del patio de butacas, por lo que los adultos podrían verse obligados a hacer alguna que otra concesión para disfrutarla plenamente.

'Quiero comerme tu páncreas' ('Kimi no suizô wo tabetai', 2018)

A favor: Puede que 'Quiero comerme tu páncreas' no sea la producción de animación japonesa de la década —ni del año—, pero posee el suficiente mimo en sus partes técnicas y narrativas como para hacer las delicias de los aficionados. Su delicadeza visual, que va a la par de la temática, con unos personajes y un mensaje cálidos y acertados.

En contra: Como cóctel de drama, romance y enfermedad, no es demasiado original; aunque se las apaña para despuntar, no logra evitar circular por lugares comunes del subgénero.

'Dobles vidas' ('Doubles vies', 2018)

A favor: Tener de vuelta a Olivier Assayas después dela estimulante 'Personal Shopper' es una buena noticia, especialmente si llega rodeado de un reparto capitaneado por titanes de la interpretación gala como Juliette Binoche y Guillaume Canet. Los diálogos, su sentido de la comedia y su poso se aproximan a niveles realmente brillantes.

En contra: Puede que muchos terminen echando en falta algo más de contundencia en la reflexión final de Assayas sobre los temas tratados en el largometraje.

'La profesora de parvulario' ('The Kindergarten Teacher', 2018)

A favor: Maggie Gyllenhaal es una grandísima actriz, y si la sumamos a un guión que vuelca gran parte de sus esfuerzos en dar forma a un personaje redondo, complejo y rico en matices, el éxito está prácticamente asegurado. La complejidad de su tono, entre lo dramático y una comicidad amarga, es tan acertado como interesante.

En contra: La cadencia de la narrativa del filme no es demasiado ágil, que digamos, y podría hacer el visionado cuesta arriba a algún espectador pese a su ajustada duración de poco más de hora y media.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: '¡Shazam!'. Había perdido toda la esperanza en que el Universo DC —o lo que queda de él— tras decepcionarme con 'Liga de la justicia' y 'Aquaman' , pero David F. Sandberg ha conseguido devolverme la ilusión con este divertidísimo cóctel de comedia familiar, acción de primera, nostalgia y referencias. Un magnífico divertimento superheróico con el que, al contrario que su protagonista, volver a convertirnos en niños durante dos fantásticas horas.

Mikel Zorrilla: 'Identidad borrada'. Porque aborda con tacto y de forma equilibrada un espinoso caso real. Lo hace apoyándose en el buen trabajo de su reparto, en especial de un muy inspirado Lucas Hedges. Es una película en la que todo funciona, aunque quizá sí se eché en falta ese paso adelanto necesario para alcanzar la grandeza. Que no os eche eso para atrás.

Kiko Vega: ‘Nación salvaje’: Hay al menos un par de películas enfrentadas en ‘Nación salvaje’. Por un lado tenemos la más creída, la centrada en una vida real que igual nos pilla muy lejos y por eso puede parecer menos lista de lo que se cree. Pero por otra parte tenemos el home invasion más potente de la temporada. Sí, incluso con ‘Nosotros’ aún fresca. Equilibrio complicado por la misma razón de su existencia, que no es otra que tocar todos los palos que se pongan a tiro. No es demasiado sutil, pero es que se titula ‘Assassination nation’.