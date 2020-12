Estrenos de cine: leyendas pasándoselo en grande, cine familiar en clave ecologista y reestrenos para enmarcar

Se acabó lo que se daba. Doce meses después, ha llegado el momento de decir adiós a un 2020 que, como dice Charlie Brooker en su nuevo mockumentary para Netflix, bien podría irse a la mierda. Y qué mejor manera de despedirse que con una última ronda de estrenos de cartelera con los que precalentar el fin de año.

Esta semana la oferta es muy reducida, pero no por ello menos interesante. Cuatro son los títulos que se suman a la oferta disponible, incluyendo una reunión de leyendas de la talla de Tommy Lee Jones, Morgan Freeman y Robert de Niro; una dosis de cine familiar con la naturaleza como eje central, y la oportunidad de ver en pantalla grande una de las mejores películas de los últimos tiempos.

'La última gran estafa' ('The Comeback Trail', 2020)

A favor: Poder disfrutar del trío de veteranos compuesto por Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones pasándoselo en grande en una comedia con un metraje por debajo de las dos horas y con un tono ligero ideal para estas fechas navideñas. Los secundarios, entre los que se encuentra gente como Emile Hirsch o Zach Braff, aseguran un mínimo de calidad.

En contra: La trayectoria de George Gallo como director no invita a confiar plenamente en la producción más allá de su reparto. Como comedia, juega en la liga de los productos más inocuos y familiares pese a su peculiar premisa.

'Mi amigo pony' ('Poly', 2020)

A favor: Nicolas Vanier se ha reafirmado en varias ocasiones como un gran experto en ofrecer cine familiar de gran calidad con la naturaleza como eje central, y como muestra, ahí están títulos como 'lobo', 'El último cazador', 'Belle y Sebastián' o 'Volando juntos'. Con su nueva película, podemos esperar otra dosis de ternura animal y una factura visual a la altura de las circunstancias.

En contra: Probablemente haga falta que el público más cínico entre a la sala con un extra de espíritu navideño para poder disfrutar plenamente de la propuesta sin sufrir una sobredosis de azúcar.

'Perfumes' ('Les parfums', 2020)

A favor: Cómo el director y guionista Grégory Magne se las apaña para dar forma a un largometraje armándose con un reparto entregado a la causa, un tratamiento formal y narrativo sólidos, y una historia sencilla, pero muy efectiva y de consumo rápido.

En contra: Quienes no comulguen con los lugares comunes de la comedia dramática francesa, incluyendo su tono y su particular sentido del humor, no conectarán en absoluto con 'Perfumes'.

'Deseando amar' ('Fa yeung nin wa (In the Mood for Love)', 2000)

A favor: Por encima de todo lo que puede decirse sobre esta obra de arte, poder disfrutar en pantalla grande de la excepcional fotografía de Christopher Doyle y Mark Lee es uno de los mayores reclamos para los amantes de lo visual. Por supuesto, la puesta en escena, las interpretaciones, su depurada narrativa, la planificación... Impagable.

En contra: ¡¿Qué va a tener de malo poder ver 'In the Mood for Love' en el cine?!

Crítica en Espinof: 'Deseando Amar', deseando sufrir

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas en cartel de la semana pasada y la anterior.