Todos los estrenos de Movistar en agosto 2018: 'Bumblebee', vuelve Mary Poppins, termina 'The Affair' y más

Con el ventilador corriendo como si no hubiera mañana, nos acercamos a agosto y con él tenemos un mes relleno de novedades en las principales plataformas de streaming. O no tantas, porque se nota que, por lo menos en Movistar+, están algo de vacaciones y no hay demasiados estrenos.

Claro ejemplo lo tenemos en las series que Movistar estrenará el próximo mes de agosto: tenemos por un lado la temporada final de 'The Affair' y por el otro la versión original en formato miniserie de 'Silvio (y los otros)' de Paolo Sorrentino. En cuanto a películas tenemos los blockbusters navideños como 'El regreso de Mary Poppins' y 'Bumblebee'.

Series

'The Affair' T5

Llega la temporada final de 'The Affair', la serie que lleva años explorando la infidelidad de un matrimonio y los secretos y mentiras desde el punto de vista de sus implicados. En esta temporada Anna Paquin se incorpora como la hija, ya adulta, de Alison y Cole.

Todas las series de estreno en Movistar

'The Affair' T5 (26/8)

'Silvio y los otros' - versión miniserie de dos episodios (7/8)

Películas

'Concoin et les Z'inhumains'

Secuela de 'El pequeño Quinquin', Alane Delhaye vuelve a encarnar al personaje esta vez ya crecidito y rebautizado como Coincoin. Bruno Dumont vuelve a las andadas narrando el encuentro de este joven con unos extraterrestres.

Estreno el 21 de agosto

Todas las películas

Documentales

'Fyre Fraud. El festival fraude'

Nominada a mejor guion de no ficción en los Emmy 2019, 'Fyre Fraud' nos presenta la historia detrás de un gran festival que acabó en uno de los mayores casos de estafa de los últimos años. En parte, sirve como complemento a 'Fyre' (de Netflix).

Estreno el 11 de agosto

Todos los documentales