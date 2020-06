Estrenos de Netflix en julio 2020: termina 'Las chicas del cable', vuelve 'The Umbrella Academy', llega 'La vieja guardia' y más

Falta ya prácticamente nada para que el mes de junio llegue a su fin y Netflix al fin ha anunciando cuáles serán las novedades que lleguen a su catálogo durante el mes de julio.

Como es habitual en la plataforma, julio va a estar repleto de estrenos como 'La monja guerrera' o 'La vieja guardia', sin olvidarnos de regresos muy esperados como 'The Umbrella Academy' o la despedida definitiva de 'Las chicas del cable'.

Adaptación del cómic homónimo de Ben Dunn rodada en la ciudad de Málaga. Cuenta la historia de una joven huérfana que despierta en la morgue descubriendo que una secta secreta de cazadoras de demonios le ha dado superpoderes. Ella es la elegida, la portadora del halo. Alba Baptista lidera un reparto en el que también figuran nombres más conocidos como Tristán Ulloa o Joaquim de Almeida.

Estreno 2 de julio

La popular saga cinematográfica 'La maldición' da el salto a la pequeña pantalla que contará los hechos "reales" que tuvieron lugar hace varias décadas en la famosa casa de la franquicia. Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura y Tokio Emoto son sus protagonistas.

Estreno 3 de julio

Adaptación de un cómic de Frank Miller con Katherine Langford al frente del reparto. Es una relectura del mito del Rey Arturo que sigue a una joven que tras la muerte de su madre de una a un joven mercenario para dar con Arturo y entregar una ancestral espada.

Estreno 17 de julio

The Baby-Sitters Club, once a club we all wished we were part of gets a modern twist and will be in business this July 3. pic.twitter.com/mRrjvPGknK