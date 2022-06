'Jurassic World: Dominion' nos recuerda que el streaming no es suficiente para ver las películas que queremos

Este jueves 9 de junio llega a los cines españoles 'Jurassic World: Dominion', sexta entrega de la franquiciada iniciada hace ya casi 30 años por Steven Spielberg con la inolvidable 'Parque Jurásico', la cual trae de vuelta a los tres protagonistas de esta última. Por ello, es una ocasión de oro para ponerse al día con la saga o para refrescar las anteriores aventuras, pero ya os adelanto que lo vais a tener muy difícil si queréis hacerlo echando mano de las plataformas de streaming.

Dónde ver en streaming las películas que están disponibles

A día de hoy, tanto 'Parque Jurásico' como 'El mundo perdido: Jurassic Park' y 'Jurassic Park III' no están disponibles en ninguna plataforma. Si queréis verla, tendréis que echar mano de vuestra colección en formato físico, recurriendo al alquiler o la compra en digital o alguna otra solución que se os pase por la cabeza, pero ninguno de vuestros servicios de streaming españoles os dará la opción de verla dentro de la tarifa mensual que pagáis.

En el caso de 'Jurassic World' y 'Jurassic World: El reino caído' sí que existe esa opción, ya que la primera podéis verla en Movistar+, mientras que la segunda está disponible en Netflix. Eso sí, a saber cuánto tiempo más estarán disponibles allí, pues todo apunta a que Universal está dejando caducar las licencias de sus películas de cara a la inminente llegada de SkyShowtime.

Sospecho que eso también afectará a la llegada en streaming de 'Jurassic World: Dominion' a nuestro país, ya que no tendría mucho sentido ceder los derechos en streaming a la competencia. Habrá que ver si existe algún tipo de acuerdo previo que les comprometa, pero no os extrañe que se pase mucho tiempo desaparecida. Vamos, lo mismo que está pasando todavía en el caso de 'Spider-Man: No Way Home'.

Y si eso sucede con películas así de populares, imaginas con otros títulos mucho menos conocidos...