Marvel Studios echa el freno: 2020 es el primer año sin un estreno del MCU en cine o televisión desde 2009

A estas alturas de la película, decir que la pandemia de coronavirus ha puesto patas arriba el mundo tal y como lo conocíamos no es ninguna novedad. El adiós a la antigua normalidad ha puesto en jaque a la industria audiovisual, alterando los planes de productoras y distribuidoras hasta límites insospechados; unas consecuencias que, en el caso de Marvel Studios, se ha traducido en la ruptura de una racha de nada menos que diez años.

El retraso del lanzamiento en Disney+ de ‘WandaVision’ –titulada en nuestras tierras como ‘Bruja Escarlata y Visión’– a enero de 2021, ha convertido este 2020 en el primer año sin un solo estreno de una serie o una película dentro del universo cinematográfico de Marvel desde que este debutase en 2009 con la ‘Iron Man’ de Jon Favreau. Descartamos lo último de ‘Agentes de SHIELD’, emitido entre el 27 de mayo y el 12 de agosto, al tratarse de una séptima temporada de un show ya en emisión y ser una producción de Marvel Television.

Esta ausencia de novedades dentro del MCU ha llegado provocada por los cambios en el calendario de 'Viuda Negra' y 'Eternals', que deberían haber llegado a salas de cine el 30 de abril y el 6 de noviembre respectivamente. Finalmente, estos dos títulos terminarán debutando el 7 de mayo y el 5 de noviembre del próximo 2021.