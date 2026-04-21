"Un mundo donde la IA es juez, jurado y verdugo". Por qué 'Zona 3' es una de las distopías más perturbadoras del año

La nueva película de Cédric Jimenez, 'Zona 3' ('Chien 51'), se perfila como una de las apuestas más potentes del thriller europeo estrenadas recientemente. Ambientada en un París distópico del año 2045, la historia plantea un mundo dividido por muros donde la desigualdad social marca incluso la investigación de un crimen: un policía de una zona pobre debe adentrarse en el sector rico para resolverlo.

Con ecos de 'Blade Runner' o 'Elysium', pero con un enfoque mucho más crudo y realista, la película mezcla ciencia ficción con cine negro en una propuesta que apuesta por la tensión, la violencia y una visión inquietantemente cercana del futuro.

La trinchera en el futuro

Para Alejandro G. Calvo, 'Zona 3' es una continuación lógica dentro de la carrera de Jimenez, que "pasa del policíaco desesperado a meterse de lleno en la distopía noir". El crítico subraya que, aunque el envoltorio es de ciencia ficción, el fondo sigue siendo el mismo cine de tensión y conflicto moral que define su filmografía.

Calvo define al director como "un director de frontera, de trinchera", alguien que trabaja el género desde lo físico y lo emocional, y destaca especialmente su obsesión por el detalle: "el cómo se empuña un arma, el cómo se tiene que mover un coche en una persecución", elementos que convierten sus películas en experiencias intensas y muy pegadas a la realidad.

Uno de los aspectos que más resalta es su forma de rodar y "montar imágenes a modo de bulldozer de adrenalina". Para Calvo, el cine de Jimenez se basa en un ritmo implacable combinado con pausas muy medidas que aumentan la tensión, creando esa sensación de hiperrealismo que hace que el espectador sienta que está dentro de la acción.

Sobre la propuesta concreta de 'Zona 3', tiene claro que es "un sci-fi distópico, pero en un futuro lo suficientemente cercano como para ser terroríficamente reconocible". La película, según explica, retrata un mundo dominado por la tecnología y el control, donde "todas las decisiones […] se han dejado en manos de una Inteligencia Artificial que se ha convertido en juez, jurado y verdugo". Para él, "aquí el futuro no es una promesa, es una condena".

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