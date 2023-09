'Oppenheimer' al fin tiene fecha de estreno en streaming: la película de Christopher Nolan quiere los 1000 millones en taquilla y tardará mucho más en poder verse en casa que 'Barbie'

Los caminos de 'Oppenheimer' y 'Barbie' han estado unidos en cines gracias al fenómeno Barbenheimer, pero la cosa va a cambiar a la hora de poder verlas en casa. El estreno digital de la segunda fue hace apenas unos días y no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la fecha de estreno en streaming para 'Oppenheimer': finales del próximo mes de noviembre.

Exclusiva para cines durante otro par de meses

La confirmación ha llegado de la mano de Emma Thomas, productora de 'Oppenheimer' y esposa en la vida real de Christopher Nolan, en un artículo de Apnews en el que se confirma que seguirá siendo una película exclusiva para cines durante un buen tiempo más. No me extrañaría que el objetivo sería intentar superar los 1.000 millones de dólares en taquilla, algo complicado si no acaba estrenándose también en Japón pero no imposible, pues actualmente acumula 912,6 millones. Esa cantidad ya le ha servido para destronar a 'Bohemian Rhapsody' como el biopic más taquillero de todos los tiempos, pero se ve que con eso no es suficiente.

De esta forma, los estrenos en cines y streaming de 'Oppenheimer' estarán separados por 4 meses, algo bastante poco habitual en los tiempos que corren, pero que era invitable. A fin de cuentas, una de las condiciones que Nolan había exigido por contrato a Universal para hacer la película con ellos era una exclusividad de al menos 100 días en cines.

Lo más probable es que la fecha exacta sea el 21 de noviembre, pues es el día en el que está previsto su lanzamiento en formato físico en Canadá y lo que sí sería totalmente extraordinario en el contexto actual es que pudiéramos comprar antes el blu-ray de 'Oppenheimer' que hacernos con una copia de la película en dvd, blu-ray o UHD.

