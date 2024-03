La película de ciencia ficción más ambiciosa de la historia confirma su estreno en 2024. 120 millones de presupuesto y 42 años de espera para hacer realidad un sueño que parecía imposible

El sueño imposible de Francis Ford Coppola está ya prácticamente acabado. El director de títulos inolvidables como 'El Padrino' o 'Apocalypse Now' ha tardado más de 40 años en hacerlo realidad, pero actualmente está dando los retoques finales a 'Megalópolis' de cara a su estreno por todo lo alto en otoño de este mismo año, incluyendo su pase en cines IMAX.

Se especula con la posibilidad de que la presentación mundial de 'Megalópolis' se produzca en el Festival de Cannes de 2024, sin duda algo motivado por la dosis extra de prestigio que eso podría dar a la película y por la estima que Coppola tiene al certamen francés. Sin embargo, esa posibilidad todavía está en el aire, y podría ser hasta contraproducente, pues una hipotética mala recepción allí podría sentenciar a la película antes de poder verse en cines.

Un proyecto largamente deseado

Recordemos que Coppola empezó a hablar de 'Megalópolis' en 1982, pero el proyecto tardó mucho en salir realmente adelante. De hecho, solamente fue posible porque él mismo logró autofinanciarse una película cuyo coste de producción se estima en 120 millones de dólares. A esa cantidad habrá que sumar todos los gastos adicionales de marketing.

Está claro que a Coppola solamente le importa que 'Megalópolis' sea la película que él tenía en mente, pero también que no sería precisamente agradable que acabe siendo un batacazo. No obstante, mejor ser optimistas sobre la que podría ser su despedida por todo lo alto -recordemos que cumple 85 años este mes de abril-, aunque él mismo no piense aún en el retiro.

Protagonizada por Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman y Shia LaBeouf, 'Megalópolis' es una distopía de ciencia ficción que cuenta la historia de Julia Cicero, una mujer dividida entre la lealtad a su padre y su amante. Su progenitor tiene una visión muy clásica de la sociedad, mientras que él es un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad de Nueva York para construirla en una utopía.

Si queréis haceros una idea aproximada de qué esperar de la película, aquí podéis leer un primer borrador del guion de 'Megalópolis' que probablemente habrá sufrido modificaciones sustanciales, pero dudo mucho que Coppola lo haya cambiado todo.

En Espinof: