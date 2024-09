La película imposible de Francis Ford Coppola y llegadas express desde San Sebastian: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Con la temporada festivalera en pleno proceso de ebullición en San Sebastián, y con Sitges asomando la patita para dar el pistoletazo de salida en pocos días, nuestras salas de cine reciben una nueva ronda de estrenos que este 27 de septiembre está cargada hasta arriba de propuestas de todos los rincones del planeta y de todos los géneros habidos y por haber.

Antes de repasarlos todos, echemos un vistazo a la taquilla del pasado fin de semana, que volvió a coronar por tercera semana consecutiva 'Bitelchús Bitelchús' con 0,92 millones de euros más en el bolsillo. Tras ella, 'No hables con extraños', con sus 0,54 millones, aguantó estoica la embestida de 'Transformers One', que no fue capaz de superar el tercer puesto con 0,32 millones de euros. El Top 5 se cerró con un empate técnico entre las cintas españolas 'Odio el verano' y 'El 47', ambas con 0,27 millones.

Los estrenos del 27 de septiembre de 2024

Soy Nevenka (2024)

Es la nueva película de Icíar Bollaín , cineasta conocida por trabajos como 'Te doy mis ojos', 'El sur' o 'También la lluvia' y ganadora de tres Goyas.

, cineasta conocida por trabajos como 'Te doy mis ojos', 'El sur' o 'También la lluvia' y ganadora de tres Goyas. Cuenta la historia real de la concejala Nevenka Fernández y el juicio público al que fue sometida en el año 2000 tras denunciar abusos sexuales.

Está basada, a su vez, en el libro de Juan José Millás 'Hay algo que no es como me dicen: El caso de Nevenka Fernández contra la realidad'.

Está protagonizada por Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Carlos Serrano y Lucía Veiga, entre otros.

La virgen roja (2024)

Está dirigida por Paula Ortiz , responsable de esa maravilla de película que es 'La novia' y de otras cintas como 'Al otro lado del río y entre los árboles' o 'Teresa'.

, responsable de esa maravilla de película que es 'La novia' y de otras cintas como 'Al otro lado del río y entre los árboles' o 'Teresa'. La cinta, en clave de thriller psicológico, cuenta un turbio caso real maternofilial ambientado en la España de los años 30.

Su reparto cuenta con nombres como los de Najwa Nimri, Alba Planas, Patrick Criado, Pepe Viyuela o Aixa Villagrán.

Llega a nuestras salas de cine tras su fantástica acogida en el Fesitval de San Sebatián.

Megalópolis (2024)

Es la última película de Francis Ford Coppola . Por si necesita preentación, decir que es la mente tras obras maestras como 'El padrino', 'Apocalypse Now' o 'La conversación'.

. Por si necesita preentación, decir que es la mente tras obras maestras como 'El padrino', 'Apocalypse Now' o 'La conversación'. Es el resultado de un proyecto tremendamente ambicioso que lleva obsesionando al director desde hace cuatro décadas.

Su reparto estelar tiene a intérpretes de la talla de Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Shia LaBeouf o Aubrey Plaza.

Su paso por el circuito de festivales se ha traducido en la polarización del público, que se mueve entre el desastre y la joya incunable. Pases de prensa no ha habido, así que no sabemos muy bien qué esperar.

Y además...

Emmanuelle (2024)

El hombre del saco (Bagman, 2024)

Alice (Subservience) (2024)

La secta (A Sacrifice)

The Concierge (Hokkyoku Hyakkaten no Concierge San, 2023)

El gran aviso (2024)

Les vacances de Mara (2023)

Reflejos en una habitación (2024)

Okgraciasyadiós (Okedoeibedankt, 2022)

La tara (2022)

