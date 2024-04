El público dicta sentencia sobre 'La primera profecía' y afirma que es una de las peores películas de 2024. Solamente hay una con valoración más baja (y no es 'Madame Web')

El regreso de una mítica saga de terror siempre suele ser un buen gancho para llamar la atención del público, pero una cosa es llevar a la gente al cine y otras que los espectadores disfruten con el título en cuestión. En el caso de 'La primera profecía' eso es algo que no ha sucedido, ya que el público de Estados Unidos la califica como una de las peores películas de lo que llevamos de 2024.

No ha gustado demasiado

Lo cierto es que las películas de terror suelen recibir notas bajas en Cinemascore, pero eso no quita que la C que ha recibido 'La primera profecía' siga siendo una mala señal de cara a sus aspiraciones comerciales. Por lo pronto, solamente hay una película que haya recibido una valoración más baja en lo que llevamos de año, y no, no es 'Madame Web'.

La película sobre el personaje de Marvel protagonizada por Dakota Johnson logró una C+, la misma nota que recibieron por ejemplo la infravalorada 'Argylle' o 'Imaginary'. Curiosamente, esa C+ fue también la valoración que obtuvo en 2006 el remake de 'La profecía', la única entrega de la saga que también tiene nota de Cinemascore.

De hecho, la única que se ha quedado por debajo hasta ahora es 'I.S.S.', una cinta de ciencia ficción poco conocida que no ha llegado a verse aún en España. Eso sí, con una C también tenemos a otras tres películas empatadas con 'La primera profecía': 'La piscina', 'Inmaculate' y 'Dos chicas a la fuga'.

