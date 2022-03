Por qué 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' es una película vital para el futuro del universo Harry Potter

El reciente lanzamiento de un nuevo tráiler de 'Animales fantásticos 3: Los secretos de Dumbledore' nos ha recordado que la accidentada próxima aventura del universo Harry Potter. Será el próximo 8 de abril cuando llegue a los cines una película que se presume esencial para el futuro de la franquicia.

Recordemos que la salida de Johnny Depp como Grindelwald fue muy comentada en su momento, y no necesariamente de forma positiva. Él había sido uno de los aspectos más destacables de la fallida 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', pero sus problemas legales han hundido su carrera, estando por ver que sea capaz de recuperarse.

Mads Mikkelsen no es para nada un mal recambio, pero de cara al gran público no tiene un tirón especial para que su presencia eleve el interés hacia la película. Además, está el hecho de cambiar sobre la marcha de actor sin que haya una justificación narrativa, pero lo cierto es que la popularidad de la franquicia 'Animales fantásticos' tampoco pasa por su mejor momento.

¿Interés de capa caída?

La primera pista de que el interés del público hacia la franquicia había decaído lo teníamos en el hecho de que 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' recaudó bastante menos que la primera entrega cuando su coste había sido incluso mayor.

De los 814 millones de recaudación mundial de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' pasamos a los 654 de su secuela, lo cual la convirtió en la película menos taquillera de todo el universo Harry Potter. Dinero dio pese a costar 200 millones de dólares, pero los espectadores reaccionaron con menos entusiasmo y la crítica no quedó para nada convencida.

No olvidemos tampoco lo dañada que ha quedado la imagen de J.K.. Rowling tras ser acusada de transfobia. Es cierto que tuvo algunos defensores muy populares, como Ralph Fiennes, pero últimamente ha mantenido un perfil bajo, decidiendo no participar en el especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'.

Todo eso llevo a que hasta hubiera medios que pidieran a Warner que cancelase la franquicia 'Animales fantásticos', pero el estudio siguió adelante con sus planes. A fin de cuentas, sigue dando dinero. Quizá no tanto como esperaban en un primer momento, pero los beneficios son los beneficios y siempre quedaba la opción de potenciar más sus vínculos con Harry Potter.

Tengamos en cuenta que 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' es la primera entrega de la saga que hace alusión en su título a un personaje conocido previamente -ojo además la posibilidad de que los vínculos vayan a más, que Tom Riddle estaba estudiando en Hogwarts durante esa época-, y que tampoco pase desapercibido el hecho de que es la primera película de esta saga que no está escrita en solitario por J.K. Rowling. En esta ocasión colabora con Steve Kloves, el guionista detrás de siete de las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Las posibilidades de Warner

El plan de Warner y Rowling siempre fue que 'Animales fantásticos' constase de cinco películas. Por lo tanto, después de 'Los secretos de Dumbledore' habría otras dos si todo sale según lo previsto. Ese es el detalle esencial, porque el estudio siempre podía tirar la toalla a poco que quede claro que el público les está dando la espalda.

Por ello, el funcionamiento en taquilla de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' debería dictar sentencia, porque la excusa de la pandemia no serviría en este caso, ya que las películas evento sí que están llevando a la gente a los cines -'Spider-Man: No Way Home' arrasó, 'Uncharted' está funcionando muy bien y todo apunta a un enorme éxito para 'The Batman'-. Y la que ahora nos ocupa lo es, o al menos debería serlo.

Tengamos en cuenta que tampoco sería la primera vez que Hollywood deja una franquicia en la estacada. No queda tan lejos el caso de 'La serie Divergente', donde directamente se optó por adaptar el último libro en dos entregas para nunca llegar a hacer la segunda tras el fracaso de 'Leal'.

No obstante, el batacazo debería ser muy evidente para que a Warner no le quedase otra salida que deshacerse de la saga, pero lo que es incuestionable es que la franquicia se encuentra en una posición mucho más delicada de que el estudio nunca hubiese esperado.

Eso sí, que el universo Harry Potter no va a acabar con esta saga es evidente. Sea con alguna serie de televisión para HBO Max, en un salto a la gran pantalla de la obra de teatro 'Harry Potter and the Cursed Child' o algún otro tipo de proyecto, es cuestión de tiempo que haya algo más.

Si 'Animales fantásticos 3' no está a la altura, el siguiente movimiento probablemente llegue más temprano que tarde -bien reciente tenemos el éxito de 'Regreso a Hogwarts' para tener claro que el público sí quiere más-, pero si lo está debería lograr aumentar el interés del público de cara a las dos películas restantes que faltarían por estrenar y que Warner pueda tomarse con más calma su plan de futuro con este universo. Una gran baza a favor de esta segunda opción es que va a tener menos competencia de lo habitual, lo cual seguro que ayuda a que haya gente que se anime a verla en cines.