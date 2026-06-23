Por qué ‘La maldición de Widow’s Bay’ se ha convertido en un fenómeno televisivo inesperado: "Nunca deja de tener un tremendo sentido del humor"

Apple TV ha encontrado en ‘La maldición de Widow's Bay’ una de las propuestas más estimulantes del año dentro del género fantástico. La serie, creada por Katie Dippold, combina terror, humor y misterio en una historia ambientada en una isla donde empiezan a suceder fenómenos inexplicables mientras su alcalde intenta atraer más turistas al lugar.

Una de las grandes sorpresas del terror televisivo

Alejandro G. Calvo no duda en situarla entre las mejores ficciones televisivas recientes. "Lo primero que hay que decir de ella es que es una de las series del año", afirma el crítico, que explica que empezó a verla por el interés que le despertaba su creadora, Katie Dippold, pero que terminó completamente conquistado por el resultado.

Para Calvo, el gran mérito de la serie reside en su escritura. "Lo realmente genial es que aún siendo una serie de terror donde pasan cosas realmente terroríficas, es que nunca deja de tener un tremendo sentido del humor". En su opinión, "el prodigio de esta serie principalmente es el guion", porque consigue mantener un difícil equilibrio entre el miedo y la comedia mientras sorprende constantemente al espectador.

El crítico también destaca el trabajo interpretativo, especialmente el de Matthew Rhys. "La segunda razón para ver la serie es ver a Matthew Rhys", asegura, al tiempo que elogia su capacidad para combinar "momentos dramáticos, momentos terroríficos" y un "humor muy loco, muy absurdo". Además, considera que Kate O'Flynn firma "el personaje de la serie" gracias a una interpretación capaz de transitar entre la tragedia, la comedia y el terror.

Por último, Calvo subraya el cuidado con el que está realizada la producción y el talento reunido detrás de las cámaras. "No ha escatimado ni un dólar Apple TV a la hora de confeccionar al equipo artístico que ha dado pie a esta serie", sostiene antes de resumir su impresión con una recomendación rotunda: "El resultado, un megahit... si la veis, la vais a disfrutar un montón. Palabra".

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