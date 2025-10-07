Por qué 'Tron: Ares' es "realmente entretenida". Un gran espectáculo visual en el que la historia importa poco

Este viernes 10 de octubre se estrena en cines 'Tron: Ares', tercera parte de una peculiar saga de ciencia ficción cuya génesis se remonta a 1982. Fue entonces cuando se estrenó la mítica primera entrega, pero luego pasaron 28 años hasta que llegó 'Tron: Legacy', bajando ahora la espera hasta los 15 para este largometraje liderado por Jared Leto.

"Te lo pasas bien viéndola"

Estaba claro que un estreno de este calibre no podía quedarse sin una nueva entrega de La crítica de Álex, donde Alejandro G. Calvo explica con detalle sus impresiones sobre ella. Por lo pronto, una cosa en la que incide mucho es en que "te lo pasas bien viéndola" y que la película tiene muy claro que ese es su objetivo primordial.

Para empezar, Alejandro recuerda sobre la primera 'Tron' que "era una película a la que le teníamos mucho cariño, pero que no considerábamos como buena", algo que hasta cierto punto se aplica a la tercera entrega, pues apunta que "se disfruta muchísimo si no prestamos atención a los diálogos y si tampoco nos importa mucho la trama, solo las imágenes, que son súper potentes, o muy llamativas, o muy funcionales, pero son atractivas. Con la música de Nine Inch Nails ya está"

Alejandro continúa señalando que "la historia es muy mínima. La historia no tiene mucho. La historia da un poco igual. Pero funciona, es una película realmente entretenida", aunque matiza que es "entretenida a ese nivel y que no creo que tenga otra ambición que esa" y que los chistes que ganan peso en el tramo final no tienen gracia.

Otra cosa con la que Alejandro ha disfrutado mucho es con la presencia de Greta Lee, la gran protagonista de 'Vidas pasadas', pues "gracias a que está ella, le película tiene algo que mola". Eso sí, no puede decir lo mismo de Leto, ya que "es un actor que a mí me parece súper creepy. No es un actor con el que yo congenie mucho. Y aquí tampoco"

