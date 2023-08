El thriller basado en hechos reales que ha eclipsado a 'Barbie' y 'Oppenheimer' destrozando récords de taquilla

El fenomenal éxito de 'Barbie' la ha convertido ya en una de las 40 películas más taquilleras de la historia, pero, obviamente, poco a poco va perdiendo fuerza en cines. Ya el fin de semana pasado fue destronada mundialmente por 'Megalodón 2: La Fosa', cinta que además también logró arrebatar el número 2 en Estados Unidos a 'Oppenheimer'. Ahora hay otro thriller que ha eclipsado a ambas y ha destrozado un llamativo récord en China: 'No More Bets'.

'No More Bets' es un thriller que sus responsables describen como basado en decenas de miles de casos reales de fraude cibernético. Sigue la historia del programador Pan Sheng y la modelo Anna, quienes son estafados con una oferta en el extranjero que les lleva a acabar trabajando en una fábrica. Para recuperar su vida, el plan es atacar a un jugador y su novia para quitarles su dinero, pero, obviamente, no será tarea sencilla.

Un hito histórico (con algo de truco)

El estreno oficial de 'No More Bets' tuvo lugar este pasado 8 de agosto y acumula ya unos ingresos por valor de 170 millones de dólares y se espere que llegue a los 200 para este domingo. A ello ayudó que batió el récord de ingresos en preventas con unos ingresos de casi 75 millones por esa vía, aunque es cierto que tuvieron lugar a lo largo de tres días, por lo que un poco de estrategia publicitaria ya hubo detrás de ese movimiento. Eso no quita el mérito de haber apostado por ello cuando cualquier podría haberlo hecho antes.

Dirigida por Shen Ao, 'No More Bets' demuestra el gran interés que existe en el mercado chino hacia los thrillers, pues este mismo año arrasaba allí, pues hace apenas unas semanas triunfaba 'Lost in the Stars', nueva adaptación de una novela que el mismísimo Alfred Hitchcock quiso adaptar pero finalmente acabó dejando de lado.

