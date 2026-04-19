'Torrente Presidente' supera los 27 millones en cines y hace historia: ya es una de las 25 películas más taquilleras en España de todos los tiempos

El tremendo éxito de 'Torrente Presidente' está llevando a que la película de Santiago Segura no deje de hacer historia en los cines de nuestro país. Hace bien poco superó a 'Un monstruo viene a verme' para convertirse en la película española más taquillera desde 2015 y además con 27 millones ya recaudados ha entrado en el Top 25 históricos de ingresos en los cines españoles.

Hasta ahora solamente había 22 películas que habían conseguido superar la barrera de los 27 millones de recaudación en nuestro país, pero esa cifra ha subido hasta las 23 gracias a 'Torrente Presidente'. Ahora la duda está en qué posición acabará ocupando cuando abandone los cines.

Objetivo el Top 15

Por ahora, 'Torrente Presidente' sigue ocupando un lugar destacado entre las películas más taquilleras del momento, pero también es cierto que ya ha perdido fuerza de forma clara. A priori, lo tiene complicado para llegar hasta los 30 millones, pero el objetivo de superar a 'Vengadores Endgame' para entrar en el Top 15 histórico no resulta descabellado. Ahí la cifra a batir son los 29,21 millones de euros que logró la película de Marvel.

Lo que sí parece ya totalmente decidido es que 'Torrente Presidente' se convertirá en la cuarta película española más taquillera de la historia en nuestro país, y es que esa posición la ocupaba hasta ahora 'Los Otros' con 27,25 millones de euros. Alcanzar el tercer puesto sí que está totalmente fuera del alcance de Segura, pues llegar hasta los 35,48 millones de 'Ocho apellidos catalanes' es una misión imposible.

Por cierto, que 'Torrente Presidente' supere a 'Los Otros' seguro que le hace ilusión a Segura, pues la película de Alejandro Amenábar logró superar en su momento a 'Torrente 2: Misión en Marbella' para convertirse en la cinta española más taquillera de todos los tiempos hasta entonces.

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