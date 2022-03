'Undone': Amazon Prime Video desvela la fecha de estreno y primeros avances de la temporada 2 de su prodigiosa serie animada

He de reconocer que, a pesar de que han pasado ya tres años desde que viésemos una de las mejores series de animación reciente, no me esperaba que su regreso fuera ya. Amazon Prime Video ha desvelado que estrenará la temporada 2 de 'Undone' el 29 de abril de 2022.

Ha sido en el panel de la serie en el festival SXSW, donde la plataforma también ha desvelado los primeros clips de estos nuevos episodios, en los que Alma (Rosa Salazar), saldrá en busca de respuestas sobre el pasado de su familia.

Buscando respuestas

Esta vez contará con su hermana Becca como gran aliada y navegarán en una compleja red de memorias y motivaciones que las han convertido en lo que son. Juntas asumirán que deberán curar el trauma familiar para poder hacer mejor sus vidas.

Constance Marie como Camila y Angelique Cabral como Becca completan el trío protagonista de esta nueva temporada de 'Undone'. Creada por Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy, la serie usa la técnica de animación rotoscópica bajo la dirección de Hisko Hulsing, quien usa diversos materiales para plasmar esta aventura.