'Virtual Hero', las aventuras animadas de Rubius ya tienen fecha de estreno en Movistar+

De entre todas las propuestas de ficción que Movistar tiene para este año, una de las que nos parecía más "fuera" de tono respecto a lo demás es 'Virtual Hero', serie animada que adapta el cómic homónimo de Rubius.

Ya vimos hace unos meses, en el marco de su presentación en el MIPCOM, un primer teaser trailer y hoy Movistar+ ha anunciado la fecha de estreno de 'Virtual Hero'. Será el próximo viernes 12 de octubre, lo que la colocaría como el tercer estreno de la temporada junto al de 'Gigantes' (5 de octubre) y el de la temporada 3 de 'Velvet Collection' (13 de septiembre).

Juan Torres se pone al mando de esta adaptación del cómic que Rubius publicó (vía Planeta) en 2015 con ilustraciones de Lolita Aldea. Alexis Barroso se encargará de la dirección de esta serie de doce episodios.

En 'Virtual Hero' conoceremos las aventuras de Rubius, quien ha sido seleccionado para probar un nuevo servicio de realidad virtual experimental. Sin embargo él, junto al resto de los cien seleccionados, quedan retenidos en este mundo virtual por Trollmask, el máster de The Game Worlds. A partir de aquí Rubius luchará por liberar este mundo de la tiranía.

Al principio decía que no parecía una serie muy acorde con el resto de propuestas de Movistar. Pero esto no quiere decir que no sea una buena apuesta, ya no por ser la primera serie animada sino por todo el público que arrastra Rubius como la personalidad de Youtube que es. La serie no pinta mal, pero tampoco sabría qué esperar.