'Scream 6': ya hay fecha de estreno de la secuela del slasher para 2023, y contará de nuevo con Courteney Cox

'Scream 6' será una realidad y ya tiene fecha de estreno el 31 de marzo de 2023. La nueva película de la saga trendrá de nuevo a Courteney Cox como Gale Weathers por sexta vez en la franquicia de terror producida por Paramount y Spyglass.

La actriz confirmó su presencia en el podcast 'Just for Variety' de Marc Malkin donde adelantó que el rodaje tendrá lugar en Canadá durante el próximo mes de junio, probablemente:

"Ayer recibí el guion. Y aún no lo he leído. Lo acabo de recibir, y estoy tan acostumbrada a recibir, ya sabes, guiones de 'Shining Vale', que son 26 páginas, y estoy, 'Vaya, tengo que leer un guion'. Estoy emocionada de poder decir eso"

Estrenada en cines el 14 de enero, la nueva película de 'Scream' de este año ha recaudado algo menos de 140 millones de dólares en la taquilla mundial, de los que 80 fueron a nivel nacional. Ahora la propia cuenta de la película en twitter ha dejado la buena noticia. Solo falta un año para ver un nuevo baño de sangre.

Don’t forget to set your alarm. The new #ScreamMovie is coming to theatres March 31, 2023 🔪