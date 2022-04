'La Unidad': Todo lo que sabemos de la temporada 3 del magnífico thriller de Dani de la Torre y Alberto Marini para Movistar Plus+

Su excelente temporada 2 ha sido todo un éxito y Movistar Plus+ ya está preparando nuevos episodios: 'La Unidad', el magnífico thriller protagonizado por un equipo especializado en operaciones antiterroristas volverá próximamente con su temporada 3.

Habiendo dejado la serie en todo lo alto, vamos a repasar todo lo que sabemos de la nueva tanda que nos tiene preparada el tándem formado por Dani de la Torre y Alberto Marini.

La historia

Después de lograr neutralizar la gran amenaza de la temporada 2, parte del equipo liderado por Carla Torres se encuentra en Afganistán. Su objetivo es verse con un infiltrado que tiene información sobre un posible atentado en España. Sin embargo, la visita coincide con la toma de Kabul por parte de los talibanes, lo que complicará todo.

Así, los agentes se ven sorprendidos entre la espada y la pared en un país que se ha convertido en un polvorín con continuos enfrentamientos entre el ISIS K, talibanes y muyahidines. En palabras de Alberto Marini, la idea es no repetir fórmula:

"Así como ocurrió con la segunda temporada, nuestra intención también ahora es evitar repetir fórmula y cambiar la receta. Nos trasladamos a Afganistán en agosto de 2021, en el momento convulso de la toma de poder de los talibanes, donde Carla Torres libra su propia batalla personal para conseguir lo que parece imposible: volver a unir lo que queda de la Unidad que ha quedado irremediablemente tocada y resquebrajada tras los acontecimientos de la temporada anterior".

Por otro lado, Dani de la Torre, cocreador y director, comenta:

"El desalojo de Kabul y la llegada de los talibanes ha sido algo que nos ha conmovido, fue una derrota para toda la humanidad que se ha cebado especialmente en las mujeres y los niños. Ahora ya nadie habla de lo que pasó y de lo importante que es y que sigue siendo esa derrota. Por eso hemos decidido que La Unidad viaje a Afganistán y vivir con ellos de cerca todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo allí. Tenemos que visibilizar que, mientras en un país no se respeten los derechos fundamentales, si todos los demás países nos rendimos, hemos fracasado".

El reparto

Desde Movistar Plus+ se han mostrado algo cautos a la hora de anunciar el reparto. En la nota sobre la temporada 3 destacan la participación de Nathalie Poza como Carla Torres, Marian Álvarez como la agente Miriam y Michel Noher como Marcos, el jefe de la Unidad.

Sin embargo, también parece bastante factible que nos encontremos con algunos rostros de la temporada 2, incluyendo a Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco (que a pesar de la jubilación de su personaje tuvo un papel prominente), Alba Bersabé, Fariba Sheikhan, Fran Cantos y Aroa Rodríguez.

El rodaje

Por otro lado, el equipo creativo de la serie repite. Así que junto a Dani de la Torre y Alberto Marini al frente de 'La Unidad', podemos suponer que la sala de guionistas se complete con Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès.

El rodaje se iniciará este mismo 2022 en diversas localizaciones. Eso sí, todavía no se ha dado fechas concretas para ello.

La fecha de estreno

No es descabellado, por tanto, pensar que Movistar Plus+ estrenará la temporada 3 de 'La Unidad' en algún momento de 2023. Todo dependerá de las fechas finales de rodaje. Eso sí, todo apunta a que, en esta ocasión, no será en el primer trimestre del año que viene sino más adelante.

El tráiler e imágenes

De momento no se han publicado tráiler ni imágenes de la temporada 3 de 'La Unidad'.