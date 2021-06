Sitges 2021 presenta su póster y un avance de potentes títulos: la película perdida de George A. Romero, Sion Sono con Nicolas Cage o el regreso de 'Historias para no dormir'

La maquinaria ha empezado. La edición número 54 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha dado el pistoletazo de salida con la presentación de su cartel y unos primeros títulos realmente jugosos que nos esperarán del 7 al 17 de octubre.

Go, Sitges, Go!

Con el hombre lobo como epicentro de la edición, en un naipe que viene a romper con las habituales propuestas del festival, se ha presentado un Sitges que se espera con muchas ganas tras una edición 2020 marcada por la pandemia. En los cines del pueblo favorito de los aficionados al terror se verán los títulos de directores consagrados como Sion Sono o Ben Wheatley así como los ruidosos debuts de Prano Bailey-Bond o Carlson Young, entre las primeras confirmaciones. Además, contará con el estreno en exclusiva de la nueva remesa de 'Historias para no dormir'.

La esperada colaboración entre el director japonés Sion Sono y la estrella universal Nicolas Cage, 'Prisoners of the Ghostland', estará presente en el mejor marco posible. La película cuenta la historia de un ladrón de bancos que que tiene cinco días para buscar a una mujer desaparecida (Sofia Boutella) antes de que su traje vuele por los aires.

Otro de nuestros irregulares pero siempre interesante favoritos, Ben Wheatley, presenta la alucinada 'In the Earth', thriller de terror ambientado en un mundo que busca la cura de un virus letal a través de una serie de experimentos realizados en el bosque. Un viaje de luz y de color realmente fascinante. También se podrá ver 'Son', del irlandés Ivan Kavanagh, un drama de terror sobre una madre que deberá proteger a su hijo de fuerzas malignas. El noir cantonés 'Limbo', de Soi Cheang, drama policíaco con asesino en serie de fondo, también confirma su presencia.

Desde Japón llegará una de las que terminarán por conquistar al público: la comedia de ciencia ficción 'Beyond the Infinite Two Minutes', dirigida por Junta Yamaguchi, donde el propietario de un café descubre que su televisión muestra imágenes del futuro. Concretamente desde dos minutos en el futuro. La película, de la que os hablaremos pronto, fue una de las sensaciones del último BIFFF y una clara candidata a heredar el puesto de 'One Cut of the Dead' en el corazón del público.

'Llanto maldito', del colombiano Andrés Beltrán, seleccionada para representar a Sitges en el Blood Window Showcase del Marché du Film de Cannes 2021, es una historia de horror sobre un matrimonio en crisis que vive experiencias paranormales.

'A Glitch in the Matrix' de Rodney Ascher, es un documental científico y metafísico que se pregunta si realmente vivimos dentro de una simulación. Otro de los platos fuertes presentados hoy corresponde a la sección Seven Chances, programada en colaboración con la ACCEC (Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica), que confirma que la excelente 'The Amusement Park'. La película perdida de George A. Romero también se verá en el Festival.

Dentro de la programación de Sitges 2021 no faltará el género dirigido por mujeres. 'Censor', de Prano Bailey-Bond es una de las más esperadas. Protagonizada por Niamh Algar, y desarrollada en plena era de los video nasties, promete un descenso a los infiernos en forma de infecto thriller de horror multiformato. 'The Blazing World', de Carlson Young o 'Bloodthirsty', de Amelia Moses, apuntan igual de alto.

El muy tierno documental 'Alien On Stage', del que también os podré hablar pronto ya que también lució palmito en el BIFFF, cuenta la historia de un grupo de conductores de autobús y actores de teatro amateur de Dorset (Reino Unido) que logró llevar a las tablas una adaptación de la obra maestra de Ridley Scott.

Cincuenta años después de su estreno, 'Historias para no dormir' llegará a Sitges en exclusiva con los nuevos trabajos de Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, que recuperan el formato que revolucionó el panorama audiovisual de los años 60.