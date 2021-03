Globos de Oro 2021: Mark Ruffalo es el mejor actor en una serie limitada o telefilme por 'La innegable verdad'

Se están empezando a repetir los Emmy 2020 y, la verdad, no les culpo. Mark Ruffalo ha sido galardonado con el Globo de Oro 2021 a mejor actor en una serie limitada o tv movie por 'La innegable verdad' ('I Know this much is true'), que se puede ver en HBO.

Un premio bastante cantado y meritorio porque, si bien la miniserie de Derek Cianfrance tiene sus más y sus menos, Ruffalo se la sube sobre sus hombros en su doble papel de estos dos hermanos gemelos y su saga de tragedia en los años noventa.

Ruffalo estaba nominado junto a otros gigantes de la talla de Bryan Cranston ('Your Honor'), Ethan Hawke ('El pájaro carpintero'), Hugh Grant ('The Undoing') y Jeff Daniels ('La ley de Comey').