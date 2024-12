Hacer la precuela de 'Dune' fue toda una pesadilla para Warner. Acaba de asegurarse una temporada 2 en HBO

Si hace tan solo unos meses me hubieran dicho que la serie precuela de 'Dune' iba a sobrevivir a su primera temporada, no me lo creería. Sin embargo, su estreno el mes pasado en HBO (aquí en Max) fue bastante seguido, con los espectadores bastante pendientes de ver cómo era el universo creado por Frank Herbert diez milenios antes de la saga principal.

Esto se traduce en unos 15 millones de espectadores sintonizando el primer episodio de 'Dune: La profecía' en Max, según asegura HBO en una nota de prensa anunciando que tendremos temporada 2 de la serie de ciencia ficción. Una renovación que llega a pocos días de que se estrene el último episodio de la, ahora, primera temporada.

Pesadilla revertida

Una noticia buena para los fans de una serie que parecía destinada a la condenación debido a la auténtica pesadilla que supuso su producción, incluyendo un cambio de replanteamiento general de esta adaptación de las precuelas de 'Dune' de Brian Herbert y Kevin J. Anderson: entre el aparente desinterés por parte de Denis Villeneuve y los paulatinos abandonos de varias figuras clave de la producción.

En resumidas cuentas, primero fue su cocreadora, Diane Ademu-John, posteriormente en pleno rodaje, contamos con la doble baja del director Johan Renck y de Shirley Henderson, quien iba a interpretar originalmente a Tula Harkonnen. Los motivos desde Warner eran "diferencias creativas" y que querían hacer "la mejor serie posible". Sin embargo, el silencio en el que se sumió la producción, hizo presagiar lo peor.

Afortunadamente la serie logró salir adelante y, si bien no creo que haya sido "la mejor serie posible", es cierto que los conceptos de ciencia ficción que presentan son bastante interesantes y ayuda a comprender mejor lo que nos encontraremos en las siguientes películas de la saga, en especial 'Dune: Messiah'.

'Dune: La profecía', recordemos, se sitúa un siglo después del final de Yihad butleriana y presenta a las hermanas Valya y Tula Harkonnen y sus ambiciosos planes para que la Hermandad, posteriormente conocida como Bene-Gesserit, tenga una influencia suprema en el universo.

