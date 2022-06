Paul Rudd comenta el meme de Ant-Man y el culo de Thanos en el lugar más inesperado: "Es mucho más complicado que eso"

Poco después del estreno de 'Vengadores: Endgame' se empezó a hablar de otras posibles formas en las que los superhéroes de Marvel podrían haber acabado con Thanos. Eso sí, la más comentada fue, sin lugar a dudas, la idea de que Ant-Man encogiese de tamaño, se introdujese en Thanos a través de su culo y una vez dentro se hiciera gigante, acabando así con el titán loco.

Pues bien, Paul Rudd al fin se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho en el lugar más inesperado. Un poco más abajo encontraréis un vídeo con la grabación de sus declaraciones en 'Avengers: Quantum Encounter', un nuevo espectáculo de Disneyland. En él, el actor metido en personaje comenta sobre lo siguiente sobre esa teoría de los fans:

Paul Rudd’s Ant-Man explains why he couldn’t go up Thanos’ ass in a clip from ‘Avengers: Quantum Encounter’ on the Disney Cruise Line. pic.twitter.com/CWi0019Vx6