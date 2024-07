De los 40.000 euros de Miguel Bosé a los 120 de Las Verdunch: los sueldos que paga TVE a sus presentadores externos son una radiografía perfecta del despilfarro

De toda la vida, trabajar en televisión se consideraba un valor seguro. Si tenías un puesto en un programa se consideraba que estabas montado en el dólar. Sin embargo, hoy por hoy no tiene por qué ser así, y una investigación del diario Público que muestra los sueldos por programa de 42 presentadores y colaboradores externos así lo muestra. Hay cifras que os van a sorprender, sí, pero otras con las que os vais a plantear mucho sobre el show business.

Esto es un sueldunch bajunch

Es probable que alguna vez os haya salido un vídeo de Las Verdunch si sois usuarios de TikTok: en esa red, el dúo acumula hasta 1.100.000 visitas por reportaje, pero a la hora de traspasarlo a la televisión (en el programa 'La Playz List') el éxito no se ha visto reflejado: ambas cobran 500 euros por cada reportaje, a los que tienen que sumar los 120 que se embolsaron por hacer 'Sabor Benidormch' durante el Benidorm Fest.

Sus números contrastan con los de las grandes estrellas del ente público, especialmente los colaboradores del programa 'Cover Night'. Miguel Bosé se embolsó 40.000 euros por programa, Chanel Terrero 27.500, Mónica Naranjo 24.000 y Juan Magán 12.000, entre otros. En total fueron 12 galas que, en su punto más bajo, apenas vieron 354.000 personas y supuso un fracaso épico para TVE, que se gastó un total de 9,5 millones en producirlas.

Pero si hablamos de fracasos recientes de TVE, quizá ninguno como 'El mejor de la historia', el programa que pretendía escoger al "mejor español" que jamás ha habido y que ganó Santiago Ramón y Cajal. Las audiencias, por lo que sea, no estuvieron apasionadas por la temática y llegaron a bajar tanto como un 3,3% y 373.000 personas, lo que no impidió que su presentadora, Silvia Intxaurrondo, se llevara 25.000 euros por programa emitido.

Superpagui

Hay programas que van mejor, por suerte. Por ejemplo, 'No sé de qué me hablas', el programa presentado por Mercedes Milá y Inés Hernand, no fue ni bien ni mal: promedió un 9,7% con algo más de 900.000 espectadores. Las presentadoras cobraron 15.000 y 13.000 euros por programa, respectivamente. Hernand también cobró 5000 euros del Benidorm Fest, en una aparición, cuando poco, polémica. Junto a ella, el resto de nombres en el formato incluyen a Jordi Cruz (el bueno), con 1100 euros y Rayo McQueer con 838, que contrastan con los números de Ruth Lorenzo (35.000 por todos los programas) y Marc Calderó (21.000).

Viendo estas cifras se hacen más digeribles los 5000 euros por episodio que cobró Berto Romero en 'Ovejas eléctricas', los 4830 de Dani Rovira por 'Un día de perros', los 7650 de Patricia Conde como compañera de José Mota, los 6000 del jurado de 'Baila como puedas' o los 1750 de Anne Igartiburu al hacer 'D Corazón' (a los que hay que sumar los 13.500 de, efectivamente, 'Baila como puedas'). Entre las cifras filtradas destaca un programa cuyo futuro es incierto, 'Supernanny', con el que Rocío Ramos se embolsó 15.000 euros por episodio... y que es posible que jamás lleguemos a ver.

En plena polémica por el fichaje de 'La resistencia', que ha costado en total -ojo: no solo por David Broncano- 14 millones de euros por temporada (unos 85.000 euros en total por programa emitido), estos datos pueden servir para ponerlo en perspectiva. Básicamente, pagar a todo el equipo de 'La resistencia' durante un día cuesta lo mismo que solo abonar el caché de Miguel Bosé durante dos episodios de 'Cover Night'. Y es que, en la televisión, aún hay quien sabe llevárselo fino.

En Espinof | Estas son las personas mejor pagadas de la industria del cine y la TV, y hay sorpresas

En Espinof | Las mejores series de 2024