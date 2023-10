'Grand Prix del verano' volverá en 2024 a TVE con una novedad que va a encantar al abuelo, el niño y todos los fans

Era de cajón: después del éxito monumental de este verano, 'Grand Prix' volverá en 2024. No en vano empezó con un 26,1% de share que hoy por hoy es inalcanzable salvo por los grandes eventos y promedió un 19,2%, exactamente lo mismo que en su anterior temporada en TVE allá por 2005. Hoy por hoy, hay programas que no llegan al millón de espectadores que se consideran un éxito, así que imaginad lo que ha supuesto el programa de Ramón García: 1,7 millones de media, tope de 2,5 millones y, encima, en los meses tradicionalmente más complicados. ¿Cómo no va a volver? Con alfombra roja si hace falta.

El retorno de Wilbur

Aún no sabemos si los añadidos de este año, como el gimnasta Wilbur o la comentarista Cristinini, que se ha llevado las mayores críticas, volverán al plató, pero la que sí lo hará seguro es la vaquilla en su nueva faceta como personaje que puede molestar o ayudar en las pruebas. Ah, por cierto: si os gustó mucho este retorno actualizado que iba mucho más allá de la simple nostalgia, tenemos buenas noticias.

Y es que 'Grand Prix' tendrá tres entregas más, pasando de 7 a 10 y cubriendo, ahora sí, todo el verano. Cabe recordar que en su momento de mayor auge tenía 13 episodios y que, de hecho, en la primera temporada emitida en las autonómicas y presentada por Bertín Osborne llegó a tener 14. Veremos si 'Grand Prix' sigue teniendo cuerda o, como ha pasado esta temporada, acaba resoplando.

Raro me parecería que en TVE ahora mismo no tuvieran sobre la mesa la resurrección de formatos como '¿Qué apostamos?' o 'El gran juego de la oca' (al fin y al cabo, es la única de las tres grandes que no llegó a emitirlo). ¿Es la salvación de la televisión tradicional el regreso al high concept? Crucemos los dedos. Si esto acaba en el retorno inesperado de 'La noche de los castillos' sabremos que estamos en la línea temporal buena.