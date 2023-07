Hoy en TV: los directores de 'Batgirl' tomaron el testigo de Michael Bay en este electrizante espectáculo de acción sin nada que envidiar a sus predecesoras

En 1995, Michael Benjamin Bay dio el salto del mundo del videoclip al largometraje con 'Dos policías rebeldes'; una puesta de largo inmejorable en la que su director demostró tener un talento casi innato para rodar acción y un sentido de la cinética y la composición visual intachable, y que abrió paso a una secuela que elevó aún más las apuestas ocho años después.

Una grata sorpresa

Las aventuras de los agentes Mike Lowery y Marcus Burnett se han convertido por méritos propios, con permiso de la magnífica 'La roca', en dos de las obras más queridas del maestro de la destrucción cinematográfica; algo que hizo que, cuando se anunció que Bay no tomaría las riendas de la tercera parte de la saga, reinasen la desconfianza y el desencanto.

Por suerte, cuando 'Bad Boys For Life' se estrenó en salas de cine el 17 de enero de 2020, prácticamente sobre la bocina pandémica, sus directores Adil El Arbi y Bilall Fallah —responsables de la malograda 'Batgirl'— cerraron bocas de la mano de Will Smith y Martin Lawrence con un espectáculo de acción, comedia y macarradas varias que capturó a la perfección el espíritu Bayhem tanto en forma como en tono.

Pero esto no quiere decir que El Arbi y Fallah se limitasen a copiar a su predecesor. El dúo jugó sus propias cartas con unas setpieces más contenidas pero igualmente potentes, e incorporó nuevos elementos a la fórmula, incluyendo un reparto con rostros nuevos como los de Vanessa Hudgens o Paola Núñez; dos de los grandes reclamos de una función cargada de adrenalina, risas y autoconsciencia.

A 'Bad Boys for Life' no le fue nada mal en taquilla, recaudando 426 millones de dólares sobre un presupuesto de 90 millones. Si quieres comprobar por qué obtuvo esta buena acogida por parte del público, tienes una oportunidad de oro esta noche, ya que se emite en La Sexta a las 22:30 horas. Whatcha gonna do?

